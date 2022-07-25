Военные РФ спасли жительницу Запорожской области и ее дочь, пострадавших в ДТП
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Военные РФ спасли жительницу Запорожской области и ее дочь, пострадавших в ДТП

Военные РФ спасли жительницу Запорожской области и ее дочь, пострадавших в ДТП

Российские военные спасли жительницу Запорожской области и ее 10-месячную дочь, которые пострадали в ДТП, сообщает telegram-канал Михайловские новости.

В один из пасхальных дней 2022 года Анастасия со своим гражданским мужем Михаилом и десятимесячной дочерью стали жертвами дорожно-транспортного происшествия. Михаил погиб на месте, Анастасия получила открытые переломы правой ноги, а девочка - черепно-мозговую травму и временную слепоту. По словам свидетелей ДТП, "Жигули" белого цвета сбила мопед, на котором находилась молодая семья. На месте трагедии в первые же минуты оказались неравнодушные прохожие и представители Росгвардии. Общими усилиями молодую женщину и ее дочь доставили в местную больницу.


Состояние пострадавших было критическое и местный военврач принял решение отправить их на аэродром города Мелитополя, откуда они на военных вертолётах отправились в Чернобаевку, а затем впоследствии в детскую областную больницу Херсона. Три месяца Анастасия с дочерью были на полном обеспечении детской областной больницы, где проходили обследование и лечение. По словам пострадавшей, хирург-ортопед Николай Загайка сделал все возможное, чтобы спасти ногу.

Сегодня мама с девочкой уже дома, им предоставили гуманитарную помощь и оформили все положенные выплаты. Девушка благодарит представителей местной власти, военных Росгвардии и всех неравнодушных жителей Михайловки, которые им помогли в беде.

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По материалам: uposters.ru

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Военные РФ спасли жительницу Запорожской области и ее дочь, пострадавших в ДТП
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