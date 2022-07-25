Вучич заявил о готовности сохранять традиционные ценности Сербии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Вучич заявил о готовности сохранять традиционные ценности Сербии

Вучич заявил о готовности сохранять традиционные ценности Сербии

Вучич заявил о готовности сохранять традиционные ценности СербииПрезидент Вучич заявил, что продолжит сохранять традиционные ценности Сербии

Новый кабинет сербского правительства будет сформирован, исходя из гражданской воли избирателей и продолжит сохранять традиционные ценности своей страны. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ответ на комментарий американского посла в Белграде Кристофера Хилла, передает РИА Новости.

«Мне очень приятно, что посол Хилл сказал, что не будет вмешиваться в выбор министров. Кажется, это нормально. Поэтому (...) наше правительство будет составлено по меркам народа, так как граждане Сербии дали свои голоса и оказали доверие политическим партиям», — заявил национальный лидер.

Он подчеркнул, что «Сербия – на европейском пути» и она продолжит этот путь, при этом «не станет отказываться от традиционных дружественных отношений по чьему-то требованию».

Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин объявил, что его страна отказывается вступать в конфликт с Россией и становиться «пехотой НАТО». Он посоветовал западным коллегам извиниться перед страной за военные действия.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Off-duty: солист группы Maneskin Дамиано Давид поддержал свою девушку Джорджию Солери на презентации книги в Риме
Off-duty: солист группы Maneskin Дамиано Давид поддержал свою девушку
Переиграл и уничтожил
Переиграл и уничтожил
Вучич заявил о готовности сохранять традиционные ценности Сербии
Вучич заявил о готовности сохранять традиционные ценности Сербии
FTX предложила клиентам Voyager способ по ускорению возврата средств
FTX предложила клиентам Voyager способ по ускорению возврата средств
Кристина Асмус получила травму во время спектакля
Кристина Асмус получила травму во время спектакля
Какой церковный и народный праздник будут отмечать 26 июля 2022 года: приметы и традиции дня
Какой церковный и народный праздник будут отмечать 26 июля 2022 года:
Илон Маск разрушил семью сооснователя Google, переспав с его женой
Илон Маск разрушил семью сооснователя Google, переспав с его женой
Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая. Многие на моем месте сгорели бы»
Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая.
СМИ: Barclays приобретет долю в криптокастодиане Copper
СМИ: Barclays приобретет долю в криптокастодиане Copper
ФАС попросили возбудить дело против Twitch из-за приостановки выплат стримерам
ФАС попросили возбудить дело против Twitch из-за приостановки выплат
Во Франции научились выращивать самые дорогие трюфели
Во Франции научились выращивать самые дорогие трюфели
Джейсон Момоа попал в аварию в Калифорнии
Джейсон Момоа попал в аварию в Калифорнии

Топ на сегодня

Андрей Разин о смерти Шатунова: «Это преднамеренное убийство! Я говорил, что Юра не выдержит»
Андрей Разин о смерти Шатунова: «Это преднамеренное убийство! Я
Надежда Бабкина рассказала, как на нее влияют санкции: какие трудности возникли у артистки из-за западных ограничений
Надежда Бабкина рассказала, как на нее влияют санкции: какие
Бурак Озчивит прилетел в Москву: как проходила встреча актера с фанатами
Бурак Озчивит прилетел в Москву: как проходила встреча актера с
Почему распалась троица Трус-Балбес-Бывалый
Почему распалась троица Трус-Балбес-Бывалый
Как выглядит памятник на могиле Александра Стефановича: из-за чего возник скандал?
Как выглядит памятник на могиле Александра Стефановича: из-за чего

Еще по теме

Сербия сохранит военный нейтралитет — Вучич
Вучич: Только благодаря президенту Путину на Сербию обращается внимание
Президент Сербии заявил, что никогда не введет санкции против России
Вучич поблагодарил Россию за поддержку Сербии