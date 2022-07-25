Завершилась реставрация старейшей в Европе больницы Сан-Спирито-ин-Сассия

Вадим Карасев

В Риме закончились двухлетние работы по реставрации памятника ренессансного искусства — больницы Сан-Спирито-ин-Сассия, которая считается старейшей в Европе. Реставраторы восстановили резной деревянный потолок, каменную кладку с внутренней и внешней штукатуркой, возродив огромное пространство фресок и полихромных расписных деревянных архитектурных элементов.

Нынешняя больница была основана в 727 году королем Уэссекса Ине как приют для английских паломников (Schola Saxonum). Известно, что не менее десяти английских королей, включая Альфреда Великого, подолгу жили здесь, когда отправлялись в паломничество ad limina apostolorum ("к апостольскому порогу"). В 794 году один из этих королей, Оффа Мерсийский, финансировал строительство пристройки к основному зданию. В IX и XI веках Schola Saxonum была отремонтирована. Но к XII веку она пришла в запустение, так как поток английских паломников в Рим значительно сократился.

В 1198 году, по легенде, папа Иннокентий III несколько раз увидел сон, в котором рыбаки показывали ему выловленные из Тибра тела утонувших младенцев, которых женщины, совершившие прелюбодеяние, бросали в реку, чтобы скрыть свой грех. Затем Иннокентию явился ангел и повелел основать приют для подкидышей. По приказу папы были перестроены здания Schola Saxonum, и там расположилась больница, предназначенная для ухода за брошенными младенцами, больными и неимущими. В одну из стен был вделан вращающийся деревянный ящик (ruota degli esposti), куда женщина могла тайно подкинуть младенца.

В 1471 году больница сгорела. Новый папа Сикст IV велел полностью перестроить ее к 1475 году. Получившееся здание было названо Corsie Sistine («Сикстинские кварталы») и стало первым образцом гражданской архитектуры эпохи Возрождения в Риме. Зал Corsie Sistine имеет длину 120 метров и ширину 12 метров. Он увенчан восьмиугольной башенкой. В центре помещения прямо под башенкой находится киворий (навес на четырех колоннах над алтарем), который стал единственной известной работой в Риме выдающегося архитектора Андреа Палладио. Длинные стены украшены фресками с более чем 60 сценами, изображающими основание больницы Иннокентием III с одной стороны и жизнь Сикста IV — с другой. Фрески были написаны художниками так называемой умбро-римской школы, такими как Мелоццо да Форли, Доменико Гирландайо, Пинтуриккьо и Антониаццо Романо. Общая площадь фресок превышает 1200 квадратных метров.

Вскоре больницы, построенные по образцу Сан-Спирито-ин-Сассия появились по всей Европе. К концу XV века их насчитывалось не менее тысячи. Сегодня отделение «Ренессанс» является частью современного больничного комплекса Санто-Спирито.

Теперь Corsie Sistine открыта для посетителей. В будущем планируется восстановить другие исторические больницы в Италии в рамках новой инициативы министерства культуры по продвижению больничных зданий как особого направления архитектуры и искусства наряду с музеями, церквями и палаццо.