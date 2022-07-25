Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая. Многие на моем месте сгорели бы»
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Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая. Многие на моем месте сгорели бы»

Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая. Многие на моем месте сгорели бы»

Более 10 лет назад телеведущая развелась с первым мужем, бизнесменом Юрием Будаговым, от которого родила дочь Марусю. Сегодня предприниматель женат на Залине Башировой и воспитывает с ней двоих общих детей.

Баширова, по своему признанию, с уважением относится к Бородиной и очень любит ее дочь Марусю. Залина уверяет, что нисколько не ревнует супруга к Ксении.

«Я в браке девять лет. Мне никогда не было не комфортно, когда муж общался с Ксенией по поводу еще маленького ребенка. Сейчас Марусе 13 лет, у нее давно есть телефон, и с ней можно связываться без вспомогательной помощи. Не надо у меня учиться. Надо просто понять — чем меньше козней и нелюбви к детям и бывшим женам, тем вам будет легче жить. Многие на моем месте сгорели бы.

Бывшая жена моего мужа — известная телеведущая, которая и в телевизоре, и в соцсети. Думаю, для многих это колоссальный стресс. Для меня — нет, потому что я не держу ничего в уме. Занимаюсь своей жизнью, строю карьеру, не ковыряюсь ни в чьем прошлом. Не болтаю попросту, потому что единственное, за что не нужно извиняться — молчание», — поделилась супруга Юрия Будагова в личном блоге.

Помимо всего прочего, Залина всегда рада видеть младшую дочь Ксении Теону от Курбана Омарова.

«Тея — сестра старшей сестры моих детей. Как это она нам никто?! Я не отделяю ее от Марусе и так же ей рада!» — подчеркнула бизнесвумен в беседе с подписчиками.

Что касается Ксении Бородиной, то она тепло отзывается о Будагове и не позволяет себе колких слов в его адрес. А вот с Курбаном телезвезда рассталась не на самой позитивной ноте, поэтому Бородина часто намекает поклонникам, что Омаров был неверен ей.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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