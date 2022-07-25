Жители Иркутской области могут задать вопросы в чатах здоровья

Для жителей Иркутской области продолжают работать медицинские чаты в Telegram. В них можно задать вопросы, касающиеся медицинской помощи — представитель медорганизации даст ответ в течение двух часов. Очень важно, что назначение лечения и медицинские советы в чате получить нельзя, это возможно уже только на приёме у врача, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Чаты созданы в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». Главная задача проекта — повышение качества и доступности медицинской помощи для населения.

В регионе работает два чата: для иркутян и жителей области. График их работы с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу включительно.

Основные вопросы, решающиеся в чатах это: запись к врачу, проблемы с вызовом врача на дом, очереди в поликлиниках, запись на обследование и тестирование, ответы и разъяснения нормативных документов и другое. Какие вопросы там не рассматриваются: постановка диагноза, назначение терапии, стоимость лекарственных препаратов и платных услуг, работа скорой помощи, вопросы госпитализации.

Вступить в свой чат очень просто. Переходите по ссылкам: для жителей Иркутска и для жителей Иркутской области.