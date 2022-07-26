10 правил хорошего секса, связанных с едой, но очень романтичных

1. Найдите время

2. Измените место

3. Не торопитесь

4. Попробуйте готовить вместе

5. Старайтесь не наедаться

6. Ешьте руками

7. Экспериментируйте

8. Не напивайтесь

9. Не забывайте про десерт

10. Всегда говори «да»

Исследователи говорят, что еда может приносить такие же сильные ощущения, как и секс. Почему бы не объединить это?Спонтанность на кухне и в постели может быть бесценной, но, если это должны быть особенная трапеза и незабываемый секс, стоит все спланировать заранее. Начните с того, чтобы вас никто не побеспокоил. Если вы идете в ресторан, выключаете свои мобильные телефоны. Если вы едите дома, попробуйте заранее сделать все домашние дела и выключите телевизор. Сконцентрируйтесь на еде, на своем партнере и занимайте часы, а не минуты. В конце концов, кто сказал, что у вас останется только одно блюдо и один предмет?Даже самый простой в мире бутерброд с маслом, сыром и ломтиком помидора на вкус лучше, когда его едят на открытом воздухе. Посмотрите на картину Мане "Завтрак на траве" - вдохновляет, не так ли? Рядом с обнаженной женщиной на траве можно увидеть разбросанные фрукты, от которых глаза сразу же устремляются к ее бедру. Красавица, вызывающе смотрящая на нас ... Такой пикник и сопровождающие его эмоции запомнятся надолго.Ожидание удовольствия может быть почти таким же приятным, как и само удовольствие. Время ожидания в ресторане может быть элементом прелюдии — разговора, обмена взглядами, жестами, первых глотков алкоголя ... И потом, когда блюда уже на столе, спешить тоже не стоит. Первый укус всегда вкуснее, как и первый поцелуй — вы должны насладиться им, сохранить его вкус на своем языке. Сегодня в моде медленная еда и медленный секс — одно прекрасно дополняет другое.Если мужчина не занимается готовкой каждый день, шоу кулинарного искусства может удивить его партнершу и зажечь ее воображение, особенно, когда они вместе на кухне. Кухонные фартуки необязательны, хотя при ношении на обнаженное тело они могут быть интересным развлечением!Конечно, меню с эротическими оттенками должно быть вкусным, но не загруженным калориями. Избегайте продуктов, которые вызывают сонливость и тяжесть, - отдавайте предпочтение небольшим порциям. Благодаря этому, вы получите необходимую энергию в постели и не потеряете аппетит к дальнейшим вечерним развлечениям. Предложение — твердые овощи, кокетливо спрятанные под соусом бешамель. Как и в постели, здесь важны пропорции и терпение. Вам следует подождать, пока масло слегка растает, а затем вы можете смешать его с мукой, медленно наливая немного холодного молока. Далее смешиваете все, чтобы не довести до кипения. В конце добавьте щепотку ароматного мускатного ореха, соли и перца.Наша чувствительность к прикосновениям заставляет нас опускать руки в нечто теплое, мясистое, как мякоть какого-нибудь фрукта. Нам нравятся нежные, бархатистые текстуры, как когда мы замешиваем тесто из муки. Согласно общепринятым принципам европейского этикета, не стоит есть руками. Между тем, есть культуры, где это полностью одобрено. Давайте возьмем тали — классическое индийское блюдо. В середине тарелки находится приготовленный рис, часть которого берется ладонью и опускается в различные соусы и тушеные овощи. Это блюдо теряет вкус при употреблении столовыми приборами. Марокканский кускус подается аналогичным образом. Даже классические суши едят без палочек! Поэтому во время интимного ужина ешьте пальцами, облизывайте их, кормите друг друга. Даже самые простые блюда приобретут новое измерение.Если у вас есть возможность, вы можете пойти еще дальше и не только есть руками, но и, непосредственно, с тела партнера. Классика здесь — суши для тела. Трудно представить более чувственный ужин, который является символом покорности, преданности и самого изысканного вкуса. Жареный угорь, бархатистый лосось, беловатый кальмар, зеленоватые пряди водорослей, острый васаби и языки маринованного имбиря — ингредиенты можно расположить вокруг сосков, на животе, на бедрах... Если вы не уверены в азиатской кухне, попробуйте аналогичный эксперимент, например, с сочными ингредиентами фруктового салата.Древние люди знали, что настоящий напиток любви должен содержать «проценты». Однако употребление слишком большого количества алкоголя является катастрофой для сексуальной жизни. Поэтому не пейте слишком много. Вино, конечно, самый известный среди любовных напитков. Какое? Это вопрос личных предпочтений. Если вам не нравится вкус «чистого» вина, то вы можете приправить его ароматическими травами или специями. Конечно, в запасе всегда есть игристое вино, такое как шампанское. Его известность как афродизиака во многом связана с действием пузырьков, которые нежно ласкают язык человека, пьющего этот напиток.Я помню, как впервые окунул чайную ложку в крем-брюле. Трудно представить что-то более чувственное! И если вы соблазняете десертом, он должен быть сладким и даже очень сладким. Впечатление этого вкуса на языке вызывает исключительное возбуждение. Немного такого афродизиака делает нас более открытыми для новых ощущений... Хотя, конечно, если настроение правильное, более простые рецепты тоже подойдут.Нет ничего плохого в том, чтобы играть разные постельные роли. Иногда вы можете быть покорной заложницей, иногда доминирующей, одетой в каблуки высотой 15 сантиметров танцовщицей. Тем не менее, я советую не притворяться. Искусственность всегда проявляется – это немного похоже на сжатие лимона вместо лайма в салат. Опытный язык быстро почувствует разницу... Поэтому, когда это возможно, используйте свежие эмоции и сосредоточьтесь на подлинном опыте, и вы не пожалеете об этом.