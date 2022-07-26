15 сериалов, которые получили наибольшее количество наград за всю историю телевидения
Сегодня, 19:20
Осторожно
В случае начала просмотра очень велик риск того, что вы не сможете остановиться и будете "глотать" серию за серией без перерыва на сон и обед
Описания сериалов взяты с сайта Кинопоиск.
15. "Родина" - 163 раза был номинантом, 50 раз получил награду
14. "Доктор Хаус" - 131 раз был номинантом, 54 раза получил награду
13. "Отчаянные домохозяйки" - 180 раз был номинантом, 62 раза получил награду
12. "Подпольная империя" - 182 раза был номинантом, 62 раза получил премию
11. "Ходячие мертвецы" - 182 раза был номинантом, 66 раз получил награду
10. "Теория большого взрыва" - 219 раз был номинантом, 66 раз получил награду
9. 24 - 205 раз был номинантом, 68 раз получил награду
8. "Друзья" - 211 раз был номинантом, 68 раз получил награду
7. "Шерлок" - 154 раза был номинантом, 84 раза получил награду
6. "Остаться в живых" - 376 раз был номинантом, 105 раз получил награду
5. "Доктор Кто" - 171 раз был номинантом, 109 раз получил награду
4. "Клан Сопрано" - 301 раз был номинантом, 113 раз получил награду
3. "Безумцы" - 371 раз был номинантом, 130 раз получил награду
2. "Во все тяжкие" - 225 раз был номинантом, 146 раз получил награду
1. "Игры престолов" - 435 раз был номинантом, 253 раза получил награду.
Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.
По материалам: Юмор