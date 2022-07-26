17 случаев, когда за работу брались мастера, для которых «и так сойдёт» — жизненное кредо, не иначе
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17 случаев, когда за работу брались мастера, для которых «и так сойдёт» — жизненное кредо, не иначе

17 случаев, когда за работу брались мастера, для которых «и так сойдёт» — жизненное кредо, не иначе

Иногда люди, которым поручено выполнять какое-то дело, относятся к нему слишком легко. Возможно, в детстве их кумиром был «Вовка в Тридевятом царстве» с его неизменным и узнаваемым «и так сойдёт». Ну или не Вовка, а другой подобный персонаж. Иначе как объяснить все те странные вещи, которые вы увидите в этой подборке?

С этой плиткой всё хорошо

Кажется, тот, кто создавал эту рекламу, не знает, как выглядит человеческая ступня

Это что-то из Страдающего Средневековья?

Кондиционер установлен, босс!

Представляю вашему вниманию первую антиплесневую краску для стен…

…которой удалось заплесневеть прямо в упаковке!

Я вам не уборщик!

Вкус не прогрузился

Никто не заметит оранжевый кусочек на чёрной крыше

Идеально

Реклама наклеена, начальник!

Я тут трубу провожу, а ворота закрывать — не моя работа

Плитка починена

А вот ещё история о том, как в Москве кладут плитку на плитку, дополненная теориями из Твиттера о том, зачем и почему так делается (больше всего жалко археологов из будущего).

Дорожная разметка

Очевидно, подвинуть эту монетку перед окрашиванием было слишком сложно

Интересная у вас мясная продукция

Кстати, у нас есть целая подборка подобных случаев, когда ошибки в магазинах выглядели как мем в реальности.

Номер на доме

Дорожные работы

А вы становились свидетелем подобных случаев?

# Интересное
По материалам: twizz

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