17 случаев, когда за работу брались мастера, для которых «и так сойдёт» — жизненное кредо, не иначе
Иногда люди, которым поручено выполнять какое-то дело, относятся к нему слишком легко. Возможно, в детстве их кумиром был «Вовка в Тридевятом царстве» с его неизменным и узнаваемым «и так сойдёт». Ну или не Вовка, а другой подобный персонаж. Иначе как объяснить все те странные вещи, которые вы увидите в этой подборке?
С этой плиткой всё хорошо
Кажется, тот, кто создавал эту рекламу, не знает, как выглядит человеческая ступня
Это что-то из Страдающего Средневековья?
Кондиционер установлен, босс!
Представляю вашему вниманию первую антиплесневую краску для стен…
…которой удалось заплесневеть прямо в упаковке!
Я вам не уборщик!
Вкус не прогрузился
Никто не заметит оранжевый кусочек на чёрной крыше
Идеально
Реклама наклеена, начальник!
Я тут трубу провожу, а ворота закрывать — не моя работа
Плитка починена
А вот ещё история о том, как в Москве кладут плитку на плитку, дополненная теориями из Твиттера о том, зачем и почему так делается (больше всего жалко археологов из будущего).
Дорожная разметка
Очевидно, подвинуть эту монетку перед окрашиванием было слишком сложно
Интересная у вас мясная продукция
Кстати, у нас есть целая подборка подобных случаев, когда ошибки в магазинах выглядели как мем в реальности.
Номер на доме
Дорожные работы
А вы становились свидетелем подобных случаев?