18 кадров со съёмок фильмов Стэнли Кубрика, показывающих, в какой атмосфере режиссёр создавал свои шедевры

За свою карьеру Стэнли Кубрик снял всего лишь 13 полнометражных фильмов, что не помешало ему войти в историю, как одному из самых влиятельных и просто лучших режиссёров всех времён. Одной из отличительных особенностей Кубрика, помимо его бескомпромиссного перфекционизма, является то, что он попробовал себя в самых разных жанрах, в каждом из которых ему удавалось создать некий золотой стандарт. Смотрите сами.

Научная-фантастика про космос? На счету Кубрика, вероятно, главный фильм жанра. Исторический эпос? Кирк Дуглас, переодевайся в Спартака! Военное кино? Зовите Ли Эрми! Антиутопия? Вот вам стакан молока, только детям такое не показывайте. Мелодрама? Зовите Набокова! Комедийная сатира? Про Холодную войну подойдёт? Фильм ужасов? Стивен Кинг не в восторге, зато все остальные — в полном!

В честь дня рождения великого режиссёра мы покажем вам несколько интересных закадровых фотографий со съёмочных площадок, где снимались фильмы Стэнли Кубрика. Давайте попробуем прочувствовать атмосферу его рабочего пространства!

Кирк Дуглас и Стэнли Кубрик на съёмках фильма «Тропы славы» (1957)

Стэнли Кубрик руководит съёмками сцены на Луне из фильма «Космическая одиссея 2001 года» (1968)

Как известно, Кубрику приписывают ещё одну съёмку на Луне с участием таких звёзд как Нил Армстронг и Базз Олдрин.

Перерыв на съёмках фильма «Спартак» (1960)

Каждому из актёров массовки был присвоен номер на случай, если Стэнли Кубрику потребуется обратиться к одному человеку во время работы со всей группой.

На съёмках фильма «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (1963)

Подготовка сцены в знаменитом кафе, где проводят время герои «Заводного апельсина» (1971)

Кубрик в задумчивости на съёмках фильма «Лолита» (1962)

Интересный факт: Владимир Набоков сам адаптировал свой роман под сценарий фильма с правками от Кубрика.

Кубрик руководит британскими солдатами 18 века на съёмках фильма «Барри Линдон» (1975)

Джо Тёркел, Стэнли Кубрик и Джен Николсон на съёмках «Сияния» (1980)

Стэнли Кубрик и Мэттью Модайн на съёмках «Цельнометаллической оболочки» (1985)

Кубрик свысока контролирует организацию батальных сцен в «Спартаке»

Питер Селлерс после сцены «битвы тортами» на съёмках «Доктора Стрейнджлава»

В итоге сцена была вырезана и не вошла в фильм.

Кстати, Селлерс сыграл в этом фильме аж три роли, причём ключевых персонажей — доктора Стрейнджлава, президента США и полковника Лайонела Мандрейка.

Знаменитые близняшки за кадром «Сияния»

Даже здесь они умудряются выглядеть довольно пугающе.

Тройной контраст на съёмках легендарной финальной сцены из «Космической одиссеи»

Футуристический космонавт, неоклассическая спальня и съёмочная группа из 1968 года.

Кубрик предвкушает съёмку сцены мучений Алекса из «Заводного апельсина»

Слим Пикенс готовится оседлать бомбу на съёмках «Доктора Стрейнджлава»

А какой ваш любимый фильм Стэнли Кубрика? И нравятся ли вам вообще фильмы этого режиссёра?