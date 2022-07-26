19 идей заплаток от людей, которые считают, что порванные вещи — повод не для расстройства, а для творчества

В Японии есть искусство кинцуги, смысл которого заключается в том, что трещины на керамических изделиях при реставрации не прячутся, а подчёркиваются золотым лаком. У этого процесса есть своя философия, ведь из недостатков и изъянов складывается история предмета.

Видимо, такой взгляд на вещи близок не только японцам. Мы собрали для вас примеры случаев, когда люди решили не выкидывать порванные и испорченные вещи, а сделать на них заплатки, но не простые, а яркие и выделяющиеся.

До и после того, как дырочка стала солнышком

Как спрятать пятно на кармане халата

Наш диван весь протёрся, и я залатала его с помощью лоскутного одеяла

Порвал домашние штаны сзади, жена поставила заплатку

Мои джинсы всегда рвутся на левом колене

Это мои любимые, поэтому я подумала, что они заслужили хороший ремонт.

Спасение джинсов

У меня было пятно на джинсах, от которого я не могла избавиться

Это термоаппликация, усиленная стежками.

Вышивка на дырках москитной сетки

Радужная заплатка

Старая и любимая футболка с Долли Партон. Она довольно обычная, но что это там в уголке?

Пластырь на ранку куртки

Как спасти протёртые джинсы

Когда жизнь даёт тебе дырку на левом локте, сделай панду

Заплатки на рукавах с месяцем и солнцем

Мой любимый комбинезон, в котором вышивки, кажется, больше, чем денима

Когда-то я перекрыла пятна вышитыми шмелями

Это спасло моё платье и даже заставило меня полюбить его ещё больше.

Починила толстовку моего парня

Дырки на коленях стали сердцами

Его любимые штаны порвались, поэтому я пришила на них карман

А вот ещё подборка случаев, когда люди решали проблемы с помощью подручных средств, но весьма оригинально.