19 идей заплаток от людей, которые считают, что порванные вещи — повод не для расстройства, а для творчества
В Японии есть искусство кинцуги, смысл которого заключается в том, что трещины на керамических изделиях при реставрации не прячутся, а подчёркиваются золотым лаком. У этого процесса есть своя философия, ведь из недостатков и изъянов складывается история предмета.
Видимо, такой взгляд на вещи близок не только японцам. Мы собрали для вас примеры случаев, когда люди решили не выкидывать порванные и испорченные вещи, а сделать на них заплатки, но не простые, а яркие и выделяющиеся.
До и после того, как дырочка стала солнышком
Как спрятать пятно на кармане халата
Наш диван весь протёрся, и я залатала его с помощью лоскутного одеяла
Порвал домашние штаны сзади, жена поставила заплатку
Мои джинсы всегда рвутся на левом колене
Это мои любимые, поэтому я подумала, что они заслужили хороший ремонт.
Спасение джинсов
У меня было пятно на джинсах, от которого я не могла избавиться
Это термоаппликация, усиленная стежками.
Вышивка на дырках москитной сетки
Радужная заплатка
Старая и любимая футболка с Долли Партон. Она довольно обычная, но что это там в уголке?
Пластырь на ранку куртки
Как спасти протёртые джинсы
Когда жизнь даёт тебе дырку на левом локте, сделай панду
Заплатки на рукавах с месяцем и солнцем
Мой любимый комбинезон, в котором вышивки, кажется, больше, чем денима
Когда-то я перекрыла пятна вышитыми шмелями
Это спасло моё платье и даже заставило меня полюбить его ещё больше.
Починила толстовку моего парня
Дырки на коленях стали сердцами
Его любимые штаны порвались, поэтому я пришила на них карман
А вот ещё подборка случаев, когда люди решали проблемы с помощью подручных средств, но весьма оригинально.