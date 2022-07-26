Абдулов хотел ребенка от Алферовой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Абдулов хотел ребенка от Алферовой

Абдулов хотел ребенка от Алферовой

Александр Абдулов умер 14 лет назад, но до сих пор вокруг его имени ходят слухи: только недавно завершилась история с 2 внебрачными сыновьями, которые, после анализа ДНК, оказались вовсе не родственниками легендарного актера. У актера лишь одна наследница – дочка Женя, которую ему подарила вторая супруга Юлия Мешина. По словам некоторых коллег, Абдулов очень хотел еще детей.

17 лет Александр состоял в официальном браке с актрисой Ириной Алферовой. Он принял ребенка от первого брака жены Ксению и воспитал ее как собственную дочку. Конечно, Абдулов ждал, что Ирина «созреет» для второго малыша и подарит ему долгожданного наследника. Но для Алферовой на первом месте стояла карьера, Ирина считала, что дети ей сейчас только помешают в развитии.

Об этом в интервью рассказала 73-летняя Людмила Поргина после ситуации с внебрачными детьми. Поргина уверяет, что актер очень любил малышей и хотел, чтобы у него было несколько наследников. Абдулов очень ждал, когда ребенка ему подарит Ирина, но ему удалось стать отцом только после 50 лет, меньше чем за год до своей смерти. Но хотя бы несколько месяцев Александр был по-настоящему счастлив, ведь на земле у него теперь осталось продолжение.

«Саша обожал детей и мечтал, чтобы Ира Алферова от него родила. Но Ира не хотела. Почему — не знаю. Скорее всего, ребенок — обуза для актрисы», - откровенничала Поргина. - «Алферова предпочла карьеру».



Несмотря на то, что Ирина родила только один раз, она воспитала четверых детей: одну свою родную дочку Ксюшу от болгарского дипломата Бойко Гюрова, двух детей последнего супруга, актера Сергея Мартынова и сына своей сестры Татьяны, которая умерла в 1997 году.

У Александра Абдулова дочка выросла красавицей, она пошла по стопам отца. Сейчас семья не реагирует на все слухи, сплетни и скандалы, которые ходят вокруг имени их родного человека. Юлия и Женя не общаются с журналистами, не дают комментарии, не участвуют в шоу. Они ведут спокойную и непубличную жизнь вдали от камер и любопытных глаз.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Что можно ожидать каждому знаку зодиака в течение недели с 25 по 31 июля 2022 года
Что можно ожидать каждому знаку зодиака в течение недели с 25 по 31
Губернатор Игорь Кобзев обсудил строительство эндокринологического центра в Иркутске
Губернатор Игорь Кобзев обсудил строительство эндокринологического
Абдулов хотел ребенка от Алферовой
Абдулов хотел ребенка от Алферовой
Xbox начинает тестировать новые значки на играх на Xbox One и Xbox Series X | S
Xbox начинает тестировать новые значки на играх на Xbox One и Xbox
В Москве прошел посвященный Единому дню голосования круглый стол
В Москве прошел посвященный Единому дню голосования круглый стол
В Иркутске пройдет экскурсия по первому в мире криптомузею
В Иркутске пройдет экскурсия по первому в мире криптомузею
Tetra Pak передаст российский бизнес местному менеджменту
Tetra Pak передаст российский бизнес местному менеджменту
В Карском море открыты неизвестные ранее течения, влияющие на тепловой баланс арктических морей
В Карском море открыты неизвестные ранее течения, влияющие на
Российские банки начали отказывать в открытии счетов и вкладов в валюте
Российские банки начали отказывать в открытии счетов и вкладов в
В США горбатый кит чуть не потопил лодку
В США горбатый кит чуть не потопил лодку
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Экс-CEO Google сравнил ИИ с ядерным оружием
Какие праздники отмечают в России и мире 27 июля 2022 года
Какие праздники отмечают в России и мире 27 июля 2022 года

Топ на сегодня

Очень женский момент
Очень женский момент
Ольгу Бузову назвали колбасой за не удачный наряд
Ольгу Бузову назвали колбасой за не удачный наряд
Ученые хотят лечить и омолаживать людей с помощью пересадки фекалий
Ученые хотят лечить и омолаживать людей с помощью пересадки фекалий
Покончившая с собой российская медсестра угрожала пожаловаться на главврача
Покончившая с собой российская медсестра угрожала пожаловаться на
Кристина Асмус получила очередную травму
Кристина Асмус получила очередную травму

Еще по теме

Поргина: «Абдулов мечтал, чтобы Алферова от него родила, но она не хотела. Ребенок – обуза для актрисы»
Семья Александра Коваля - кто они?
Друг Абдулова: «После развода с Алферовой Саша страшно пьянствовал, уходил в загулы»
Звезда сериалов “Кадетство” и “Ранетки” Виталий Абдулов избит в Москве