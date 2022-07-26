Абдулов хотел ребенка от Алферовой

Александр Абдулов умер 14 лет назад, но до сих пор вокруг его имени ходят слухи: только недавно завершилась история с 2 внебрачными сыновьями, которые, после анализа ДНК, оказались вовсе не родственниками легендарного актера. У актера лишь одна наследница – дочка Женя, которую ему подарила вторая супруга Юлия Мешина. По словам некоторых коллег, Абдулов очень хотел еще детей.

17 лет Александр состоял в официальном браке с актрисой Ириной Алферовой. Он принял ребенка от первого брака жены Ксению и воспитал ее как собственную дочку. Конечно, Абдулов ждал, что Ирина «созреет» для второго малыша и подарит ему долгожданного наследника. Но для Алферовой на первом месте стояла карьера, Ирина считала, что дети ей сейчас только помешают в развитии.

Об этом в интервью рассказала 73-летняя Людмила Поргина после ситуации с внебрачными детьми. Поргина уверяет, что актер очень любил малышей и хотел, чтобы у него было несколько наследников. Абдулов очень ждал, когда ребенка ему подарит Ирина, но ему удалось стать отцом только после 50 лет, меньше чем за год до своей смерти. Но хотя бы несколько месяцев Александр был по-настоящему счастлив, ведь на земле у него теперь осталось продолжение.

«Саша обожал детей и мечтал, чтобы Ира Алферова от него родила. Но Ира не хотела. Почему — не знаю. Скорее всего, ребенок — обуза для актрисы», - откровенничала Поргина. - «Алферова предпочла карьеру».





Несмотря на то, что Ирина родила только один раз, она воспитала четверых детей: одну свою родную дочку Ксюшу от болгарского дипломата Бойко Гюрова, двух детей последнего супруга, актера Сергея Мартынова и сына своей сестры Татьяны, которая умерла в 1997 году.

У Александра Абдулова дочка выросла красавицей, она пошла по стопам отца. Сейчас семья не реагирует на все слухи, сплетни и скандалы, которые ходят вокруг имени их родного человека. Юлия и Женя не общаются с журналистами, не дают комментарии, не участвуют в шоу. Они ведут спокойную и непубличную жизнь вдали от камер и любопытных глаз.