Адеев торопится взять Анну Самонину в жены

Вадим Карасев

Недавно на Поляне произошло кое-что очень интересное. Алексей Адеев решил взять в жену Анну Самонину и хочет сделать это как можно быстрее. Он пытается всех убедить, что искренне любит девушку и желает сделать её своей официальной супругой. Конечно, самого предложения он ей пока не сделал, однако на свадьбе Ромашова и Бигриной попросил её поймать букет невесты.К слову, недавно в сети появился слух о том, что Анюта ждёт ребёнка, поэтому нет ничего удивительного в том, что мужчина так сильно торопится. А может быть он рассчитывает на то, что Самонина расскажет о своей беременности уже после того, как все поймут, что именно с ней Адеев собирается построить семью и теперь готов к серьёзным отношениям.Интересно, тот факт, что всех убеждённых холостяков проекта стремительно потянуло в ЗАГС — это всего лишь типичное совпадение? Сперва Ромашов Женился на Бигриной. А теперь сразу же хочет жениться Адеев, хотя по логике первым должен быть окольцован Алексей Безус, у которого появилась дочка Афина.Интересно, женится ли все-таки Адеев, или он просто решил поддержать тему о свадьбе, а потом тихо соскочить?