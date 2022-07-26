Адеев торопится взять Анну Самонину в жены
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Адеев торопится взять Анну Самонину в жены

Адеев торопится взять Анну Самонину в жены
Адеев намекнул Самониной о будущем предложении руки и сердца. Связано ли это как-то с её предполагаемой беременностью? Недавно на Поляне произошло кое-что очень интересное. Алексей Адеев решил взять в жену Анну Самонину и хочет сделать это как можно быстрее. Он пытается всех убедить, что искренне любит девушку и желает сделать её своей официальной супругой. Конечно, самого предложения он ей пока не сделал, однако на свадьбе Ромашова и Бигриной попросил её поймать букет невесты.

К слову, недавно в сети появился слух о том, что Анюта ждёт ребёнка, поэтому нет ничего удивительного в том, что мужчина так сильно торопится. А может быть он рассчитывает на то, что Самонина расскажет о своей беременности уже после того, как все поймут, что именно с ней Адеев собирается построить семью и теперь готов к серьёзным отношениям.

Интересно, тот факт, что всех убеждённых холостяков проекта стремительно потянуло в ЗАГС — это всего лишь типичное совпадение? Сперва Ромашов Женился на Бигриной. А теперь сразу же хочет жениться Адеев, хотя по логике первым должен быть окольцован Алексей Безус, у которого появилась дочка Афина.

Интересно, женится ли все-таки Адеев, или он просто решил поддержать тему о свадьбе, а потом тихо соскочить?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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