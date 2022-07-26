Аккаунт недели. Телеграм-канал "Истории для смол-токов от Лыжина" об Античности и "историческом шок-контенте"
В рубрике "Аккаунт недели" рассказываем о телеграм-канале "Истории для смол-токов от Лыжина" — любопытном проекте о философии, Античности и "историческом шок-контенте".
Кто
Канал совсем новый — появился 14 июля, поэтому и подписчиков у него еще немного. Фактов об авторе тоже пока известно мало, кроме того, что это друг эксперта моды и стилиста Михаила Барышникова. Он и представил новый канал в своем телеграме такими словами:
Очень увлекательный, ведет еще один мой друг. Мы с ним сцепились как-то в обсуждении того, как именовать строение в городе Каш: "античный театр" или "амфитеатр". Сережа — автор этого канала, разумеется, был не прав, называя здание театром, но он был такой симпатичный, что пришлось заткнуться.
Милый факт — на аватар канала автор поставил фото своей собаки по кличке Булка.
О чем
Согласно авторскому описанию, канал посвящен "историческому шок-контенту", древним грекам и римлянам и философии "от чайников для чайников".
Забавные мемы на античную тему тут перемежаются актуальными новостями об исторических находках, любопытными графиками о продолжительности "жизни" семи чудес света, выдержками из философских трактатов и заметками про судьбу различных исторических артефактов.
Все это изложено живым языком и приправлено шутками и тонкой иронией. Например, вот так автор пересказывает историю возникновения фразеологизма о дамокловом мече:
В V веке до нашей эры почти сорок лет Сиракузами правил тиран Дионисий Старший (который воевал с Карфагеном до того, как это стало мейнстримом). У него был кореш Дамокл, который всячески восхищался счастьем тирана, роскошью его жизни и прочей шелухой. Чтобы преподать Дамоклу урок, Дионисий на день сделал его равным себе: его роскошно одевали, ему всячески угождали, исполняли прихоти — опахалами, наверное, какими-то обмахивали. И в разгар пира Дамокл увидел, что над его головой подвешен остро заточенный меч, держащийся на тончайшем конском волосе. С помощью этой нехитрой метафоры Дионисий показал, что жизнь тирана постоянно висит на волоске, счастье переменчиво сильнее, чем у всех смертных, да и вообще каждый день может стать последним (и это правда).
Для кого
Интересно будет всем, кто интересуется античной историей, но побаивается излишнего академизма. Автор явно не ставит себя выше читателя и честно признает, если сам в чем-то не разобрался.
Я немного читал про это, но, признаюсь, постичь оказался не в состоянии,
— так, например, автор комментирует концепцию осевого времени по Карлу Ясперсу.
Подача материала тут весьма доступная, а исторические параллели от автора помогут объемно представить эпоху даже тем, кто всегда путался в датах.