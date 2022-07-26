Александр Рогов о наряде Жасмин: «Похожа на хрюху из «Ну, погоди!»
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Александр Рогов о наряде Жасмин: «Похожа на хрюху из «Ну, погоди!»

Александр Рогов о наряде Жасмин: «Похожа на хрюху из «Ну, погоди!»

Почти два месяца назад отгремело яркое событие в мире российского шоу-бизнеса — премия RU.TV. Звезды щеголяли в роскошных нарядах, однако не все образы оказались удачными. Александр Рогов жестко раскритиковал гостей мероприятия.


Прежде всего 41-летний Александр Рогов был недоволен организацией премии. Стилисту показалось неудачным решением попросить гостей прийти в нарядах цвета маджента — в тон ковровой дорожки и баннера. Гости попросту сливались с фоном, не имея возможности как следует показать наряд.

Поиграть с пурпурным цветом попыталась также Жасмин. Певица появилась в черном платье, которое венчали розовый воротник и рукава. Стилист не оценил модный эксперимент звезды.

«Она здесь похожа на хрюху из «Ну, погади!» в тройном купальнике. Я сейчас имел ввиду не то, что она хрюха, а что купальник такой же, — улыбнулся Рогов. — Не понимаю, что это за образ… Вот эта причесочка аккуратная… Мне кажется проблема платья в том, что оно на более тонкую, звонкую, точеную Лену Перминову, которая сделала бы из платья а-ля Alessandra Rich. Это про рок-н-рольщицу. Жасмин не такая».

Александр отметил, что Жасмин может похвастаться эффектной фигурой, однако «лук» испортил все впечатление.

«Платье превратило ее в колонну с непонятным верхом из розовых буфов. Некрасиво, неэлегантно… Она на самом деле стройнее, но вспышка добавила тень и платье выглядит в два раза больше. Платье не на нее, не на фигуристую с пышной грудью и бедрами, оно на тоненькую девочку без изгибов. Я поставил бы трояк», — заявил он на YouTube-канале ROGOV LIVE.

Больше всего досталось группе «Тутси». Собеседник Рогова — стилист певицы Zivert не смог сдержать эмоций. «Это просто какой-то треша-анал. Ирка Ортман — классная девка, мы с ней знакомы лично. Что за… жаба, жижа, кобыла, корова? Что на не надели?! Все что я вижу — бутафорское. Мода не может быть такой», — негодовал Николай Овечкин.

«Правда, выглядит все жутко дешево, сидит некорректно — согласился Рогов. — Очень хорошее слово ты подобрал «бутафорское». Правда, как будто это все ненастоящее».

# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

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