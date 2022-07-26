Александра Васильева проверяет полиция, заявила Собчак
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Александра Васильева проверяет полиция, заявила Собчак

Александра Васильева проверяет полиция, заявила Собчак
Историк моды и ведущего Александра Васильева заподозрили в дискредитацию вооруженных сил России. 40-летняя Собчак в соцсетях говорит, что по ее данным, заявление на 63-летнего Васильева в полицию поступило еще накануне. И рассказала подробности. «Обращение (ну то есть донос) полиция зарегистрировала еще вчера — там было указано, что Васильев высказывается против спецоперации. Возможно, речь идет об открытом письме Висагинскому муниципалитету Литвы (у него местное гражданство + там же хранится коллекция старинного костюма). Васильев написал его в марте, но массово давать новость об этом СМИ начали в мае — начале июня. Примерно тогда же, когда он появился в программе «Сегодня вечером» у Цискаридзе», — говорит Ксения.
Кто передал письмо и с какой целью — пока непонятно, сам Васильев не спешит комментировать выпад коллеги по каналу в свой адрес. Отметим, что программ «Модный приговор» приговор перестала выходить в эфир, когда началась специальная военная операция по защите Донбасса. Более того, все развлекательные шоу на время приостановили записи программ. «Спонсорами были европейские компании, в связи с политической ситуацией контракты приостановлены. Поэтому и передача — тоже. Но никого из сотрудников не уволили, все находятся в ожидании», — сообщалось ранее. В этот момент Васильев уехал из страны, за что получил порцию хейта от патриотов. При этом историк моды вернулся в Россию уже в середине марта и охотно раздавал интервью, отмечая, что в освободившееся время занимается делами, своей коллекцией и музеем костюма.
# Шоу-бизнес Васильев Александр
По материалам: z-aya

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