Алла Пугачева решила переехать к дочери, пишут СМИ
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Алла Пугачева решила переехать к дочери, пишут СМИ

Алла Пугачева решила переехать к дочери, пишут СМИ
Певица Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, решила перебраться поближе к Кристине Орбакайте. Пока жители России ждут возвращения Аллы Пугачевой, сама артистка, если верить слухам, готовится к новоселью за пределами родной страны. Как утверждают источники, Примадонна с мужем решили избавиться от подмосковной недвижимости и купить новый дом. Якобы скоро звездная пара поселится в Штатах, где уже обосновалась семья Кристины Орбакайте. Политолог Евгений Зайцев заявил порталу Solenka.info, что на самом деле Галкин и Пугачева решили переехать в Америку, где у народной артистки проживает старшая дочка Кристина Орбакайте со своей семьей.

По словам Зайцева,  Орбакайте живет во Флориде, а ее мама присмотрела дом в Калифорнии. В настоящий момент, настаивает инсайдер, знаменитости распродают свое имущество в России, включая автомобили и замок в деревне Грязь. Дом выставлен за 700 миллионов рублей.
Певица никак не отреагировала на «разоблачение» и, есть вероятность, вообще не будет комментировать сенсационную новость о своем переезде. Дело в том, что Алла Борисовна после отъезда из России перестала общаться с представителями прессы. Изредка какие-то моменты обсуждает в своем микроблоге муж Пугачевой, но и он не раскрывает реальных планов его семьи. Сейчас, напомним, артистка с детьми отдыхает в Латвии. Недавно в Сети как раз появились новые кадры с подросшими за лето Лизой и Гарри, сделанные на побережье Юрмалы. Пугачева, кстати, комфортно себя чувствует вдали от дома. Там певицу не преследуют поклонники, поэтому она может выходить на улицу без охраны, а ещё недалеко живёт её подруга Лайма Вайкуле, которую она часто навещает.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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