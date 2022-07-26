Американец признал вину в организации мошенничества с ICO на $21 млн

CEO Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) Майкл Алан Столлери признал себя виновным в участии в мошеннической схеме ICO, которая привлекла около $21 млн. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Согласно судебным документам, житель Калифорнии основал TBIS и продвигал платформу как "возможность для инвестирования в криптовалюты". Столлери заманивал инвесторов для покупки предлагаемого через ICO токена BAR посредством "ряда ложных и вводящих в заблуждение заявлений".

Он также не зарегистрировал предложение монет согласно требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Столлери признал, что фальсифицировал аспекты whitepaper TBIS, включая цель и технологии размещения монет, отличия от других токенов и перспективы прибыльности.

Он разместил на сайте фейковые отзывы клиентов и утверждал, что у него деловые отношения с ФРС и десятками известных компаний, чтобы придать проекту легитимность.

"Основатель TBIS не использовал привлеченные активы, как обещал, вместо этого объединил средства инвесторов ICO со своими личными. По меньшей мере часть суммы он направил на собственные расходы вроде платежей по кредитным картам или оплаты счетов за кондоминиум на Гавайях", — говорится в пресс-релизе.

SEC обратилась в суд касательно деятельности TBIS в мае 2018 года. Регулятор выдвинул Столлери и его компании претензии в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и федеральных законов о ценных бумагах.

Предприниматель согласился с одним пунктом обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. Приговор огласят 18 ноября, Столлери грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в мае председатель SEC Гэри Генслер заявил, что большинство криптовалют подпадает под юрисдикцию ведомства. Глава учреждения анонсировал ужесточение надзора за индустрией и усиление защиты инвесторов.