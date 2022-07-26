Анатолий Белый назвал причины своего отъезда из России
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Анатолий Белый назвал причины своего отъезда из России

Анатолий Белый назвал причины своего отъезда из РоссииАнатолий Белый назвал причины своего увольнения из театра и эмиграции

49-летний российский актер театра и кино Анатолий Белый назвал причины своего увольнения из МХТ им. Чехова после 19 лет службы и эмиграции из России. Об этом артист сообщил в интервью «Новой Газете. Европа».

Белый поведал, что принял решение об отъезде из страны, так как общество начало приближаться к «диктатуре»: «Уехал я от тотальной несвободы в России. То есть тут даже полутонов нет, свободы просто нет. Я уехал от этого страха, в котором жили всю жизнь мои родители и который видел я в детстве. Это такой советский липкий страх, в котором люди уже живут снова».

Актер добавил, что вместе с семьей обосновался в Израиле, однако пока не знает, будет ли продолжать актерскую карьеру. Белый подчеркнул, что эмиграция и увольнение из театра стали для него «огромной потерей и болью».

В интервью артист рассказал, как худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский отреагировал на его уход.

«Я сказал ему, что больше не смогу здесь жить и по-прежнему существовать, я буду уезжать. Он с пониманием отнесся. И в конце, уже перед самым финалом, на последнем моем спектакле — "Бег", он зашел ко мне в гримерку и сказал: "Толь, знай, что двери этого театра для тебя всегда открыты, если что-то изменится, этот театр тебя всегда примет"», — поделился артист.

Ранее певец Николай Басков призвал уехавшую из России актрису Чулпан Хаматову отказаться от всех ролей в российском кино.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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