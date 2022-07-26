Arcane Research: осенью USDC превзойдет по капитализации USDT

Аналитики Arcane Research спрогнозировали продолжение роста капитализации USDC от Circle и дальнейшее падение рыночной доли крупнейшего ныне стейблкоина — USDT от Tether. Лидер сегмента сменится уже в октябре, уверены в компании.

Исследователи подчеркнули, что долгое время USDT пользовался преимуществом первопроходца, не имея себе равных по рыночной капитализации. Однако в ноябре 2021 года рыночная доля токена среди других «стабильных монет» впервые упала ниже 50%.

В 2022 году падение капитализации продолжилось — показатель снизился с $78 млрд до текущих $66 млрд.

«Сокращение предложения на 15,5% соответствует аннуализированному показателю в 28,7%», — отметили эксперты.

Динамика изменения предложения USDT и USDC. Данные: Arcane Research.

С другой стороны, капитализация главного конкурента USDT — стейблкоина USDC — в 2022 году выросла с $42,2 млрд до $55 млрд, что соответствует 70,4% в годовом исчислении.

«Tether начал 2022 год с индексом доминирования в 47,5%. У USDC показатель составлял 25,8%. По истечении первого полугодия доли рынка Tether и USDC — 43,8% и 36,3% соответственно», — поделились наблюдениями аналитики.

В Arcane Research спрогнозировали, что при сохранении текущих темпов роста стейблкоин от Circle превзойдет своего главного конкурента в середине октября этого года.

Данные: Arcane Research.

Аналитики подчеркнули, что для текущего рынка характерна значительная неопределенность и, следовательно, прогноз нельзя считать точным.



Напомним, стейблкоин USDC обеспечен долларами и казначейскими облигациями США.