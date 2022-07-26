Arcane Research: осенью USDC превзойдет по капитализации USDT
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Arcane Research: осенью USDC превзойдет по капитализации USDT

Arcane Research: осенью USDC превзойдет по капитализации USDT


Аналитики Arcane Research спрогнозировали продолжение роста капитализации USDC от Circle и дальнейшее падение рыночной доли крупнейшего ныне стейблкоина — USDT от Tether. Лидер сегмента сменится уже в октябре, уверены в компании.


Исследователи подчеркнули, что долгое время USDT пользовался преимуществом первопроходца, не имея себе равных по рыночной капитализации. Однако в ноябре 2021 года рыночная доля токена среди других «стабильных монет» впервые упала ниже 50%.


В 2022 году падение капитализации продолжилось — показатель снизился с $78 млрд до текущих $66 млрд.


«Сокращение предложения на 15,5% соответствует аннуализированному показателю в 28,7%», — отметили эксперты.


Динамика изменения предложения USDT и USDC. Данные: Arcane Research.

С другой стороны, капитализация главного конкурента USDT — стейблкоина USDC — в 2022 году выросла с $42,2 млрд до $55 млрд, что соответствует 70,4% в годовом исчислении.


«Tether начал 2022 год с индексом доминирования в 47,5%. У USDC показатель составлял 25,8%. По истечении первого полугодия доли рынка Tether и USDC — 43,8% и 36,3% соответственно», — поделились наблюдениями аналитики.


В Arcane Research спрогнозировали, что при сохранении текущих темпов роста стейблкоин от Circle превзойдет своего главного конкурента в середине октября этого года.


Данные: Arcane Research.

Аналитики подчеркнули, что для текущего рынка характерна значительная неопределенность и, следовательно, прогноз нельзя считать точным.

Напомним, стейблкоин USDC обеспечен долларами и казначейскими облигациями США.

# Экономика usdc, usdt, стейблкоины, stablecoins, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

«Руки Вверх» отреагировали на запрет въезда в Эстонию
«Руки Вверх» отреагировали на запрет въезда в Эстонию
Arcane Research: осенью USDC превзойдет по капитализации USDT
Arcane Research: осенью USDC превзойдет по капитализации USDT
Игорь Кобзев поручил разработать техзадание для нового блока скорой в областной больнице
Игорь Кобзев поручил разработать техзадание для нового блока скорой в
Малафеевы демонстрируют страсть, а Бородина похвасталась сравнением с турецкой звездой. Соцсети звезд
Малафеевы демонстрируют страсть, а Бородина похвасталась сравнением с
Эксперты обсудили предвыборную конкуренцию в новых условиях
Эксперты обсудили предвыборную конкуренцию в новых условиях
Дмитрий Певцов рассказал о своем отношении к Киркорову: в чем причина конфликта
Дмитрий Певцов рассказал о своем отношении к Киркорову: в чем причина
Во ФСИН допустили замену мебели из IKEA товарами из российских колоний
Во ФСИН допустили замену мебели из IKEA товарами из российских колоний
В Пентагоне забеспокоились из-за возможного инцидента с участием Китая
В Пентагоне забеспокоились из-за возможного инцидента с участием Китая
Off-duty: Кэти Перри на прогулке с дочерью Дейзи в Беверли-Хиллз
Off-duty: Кэти Перри на прогулке с дочерью Дейзи в Беверли-Хиллз
Трейдер рассказал о перспективах цены биткоина после провала отметки $21 000
Трейдер рассказал о перспективах цены биткоина после провала отметки
В будущем мировой экономики усомнились
В будущем мировой экономики усомнились
Татьяна Тарасова заявила, что европейцы и американцы боятся проиграть нашим спортсменам
Татьяна Тарасова заявила, что европейцы и американцы боятся проиграть

Топ на сегодня

День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться Новый год
День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться
Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона сериала «Дылды»
Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Стало известно о продвижении к Славянску силами артиллерии группировки «О»
Стало известно о продвижении к Славянску силами артиллерии
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)

Еще по теме

Предложение стейблкоина USDC на Ethereum впервые превысило показатель USDT
Отчет: 55% USDT выпустили в интересах Alameda Research и Cumberland
CoinGecko: в 2021 году капитализация криптовалют из топ-30 выросла на 176%
Tether попросила суд защитить конфиденциальную информацию от CoinDesk