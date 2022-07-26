Байден назвал сроки возвращения к полноценной работе после COVID-19
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Байден назвал сроки возвращения к полноценной работе после COVID-19

Байден назвал сроки возвращения к полноценной работе после COVID-19Байден сообщил, что надеется вернуться к полноценной работе после COVID-19 к концу недели

Президент США Джо Байден назвал возможные сроки, за которые рассчитывает вернуться к полноценной работе после выздоровления от COVID-19. По его словам, это может произойти уже к концу недели, сообщает ТАСС.

«Надеюсь вернуться на работу в очном режиме к концу текущей недели. Я чувствую себя хорошо, хотя голос у меня все еще хриплый», — заявил он.

Американский лидер добавил, что, по его мнению, он находится на пути к полному выздоровлению.

Ранее врач Белого дома Кевин О'Коннор рассказал, что у Байдена почти полностью исчезли симптомы коронавирусной инфекции. Он отметил, что единственным преобладающим симптомом осталась лишь боль в горле. «Голос остается немного низким. Пульс, кровяное давление, частота дыхания и температура остаются нормальными», — подчеркнул специалист.

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По материалам: lenta.ru

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