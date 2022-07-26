Бородина: «Если вы говорите ребенку, что он весь в отца, а того называете козлом, что транслируете?»
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Бородина: «Если вы говорите ребенку, что он весь в отца, а того называете козлом, что транслируете?»

Бородина: «Если вы говорите ребенку, что он весь в отца, а того называете козлом, что транслируете?»

Ксения Бородина не раз признавалась, что ей трудно было справиться с уходом отца из семьи. Звезда сильно обозлилась на родителя, который не принимал участия в ее воспитании, и поэтому уверена: папа обязательно должен присутствовать в жизни ребенка.

39-летняя ведущая «ДОМа-2» до сих пор переживает, что не сумела наладить отношения с папой. «Своего отца я долго не могла простить, даже на свадьбу не позвала. Потом сильно жалела, но я не понимала, как так можно не воспитывать своего ребенка. Ну разводятся люди, разное бывает. Но дети никогда не виноваты», — делится она.

Ксению удивляет, почему мужчины так быстро забывают о собственных детях, как только расстаются с женой? «Как правило, если дети растут в семье, то да, не все, но многие папы занимаются детками. Как только развод, редкий случай, чтобы принимал нормальное участие в воспитании. Некоторые мамочки бегают буквально за отцами, чтобы те выполняли свою роль, но это же бред. Это должно быть само собой», — недоумевает брюнетка.

Однако, по мнению Бородиной, в этом вопросе очень важно то, как себя ведет и мама. Женщины, бывают, выливают весь негатив на нерадивого бывшего, отчего страдают и дети. «Если вы своему ребенку запрещаете общение с отцом, и еще хуже, говорите про него этот козел, да ты вся в папашу, плохо будешь учиться — к своему биологическому поедешь и прочее, то вы транслируете по вашему мнению что? Что читает ваш ребенок между строк?» — вопрошает Ксения.

Из-за такого отношения дети определенно будут ненавидеть родителя, и что хуже — себя. «Ребенок быстро схватывает, что вы к папе не очень относитесь. И лучше маму не злить. Но основное! Он понимает, что он сам состоит из «козла. Значит, он недостоин ни любви, ни счастья, ничего! Понимаете? Вы этого хотите своей дочери или сыну?» — уверяет она.

К слову, Бородина воспитывает двух дочек от бывших мужей и старается окружить их заботой. «Девочкам особенно важно чувствовать любовь отца. Если дочка для него — принцесса, то она с детства понимает, что достойна любви и здоровых отношений, — отмечает Ксения. — Конечно, не у всех это было. И у меня, в том числе, детство было не таким. Мару и Тео повезло больше. Безусловная любовь в детстве очень важна! Но на нее должен быть ресурс. Особенно у мамы. Особенно, если мама дает любовь за двоих. Я девчонкам всегда говорю, какие они красавицы и умницы, не сравниваю с другими. И знаю, что такая любовь оградит их от комплексов в будущем. Надеюсь, они будут легко строить свою жизнь и отношения».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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