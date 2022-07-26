Чем и как почистить чайник от накипи: 5 простых и эффективных способов

Все любят наслаждаться ароматным кофе и чаем. Однако со временем в чайнике образуется неприятный слой накипи, который портит вкус горячих напитков. Узнайте 5 простых и действенных советов, как почистить чайник от накипи, чтобы снова насладиться полным вкусом приготовленных напитков.

Как появляется осадок в чайнике

Жесткость воды, то есть наличие соединений кальция, железа и магния, является причиной появления известкового налета в чайнике. Во время приготовления пищи химические элементы, которые содержатся в воде, превращаются в карбонаты, оседая на стенках чайника в виде белого или светло-бежевого осадка.

Однако его появление нельзя оставлять без внимания, поскольку накипь может вывести прибор из эксплуатации раньше срока и нести угрозу для домочадцев. В этом осадке могут размножаться бактерии, которые вызывают отравление при попадании в организм. Кроме того, частицы накипи могут истончить зубную эмаль, а также вызвать мочекаменную болезнь. Поэтому чайник рекомендуется чистить от накипи регулярно, раз в 2 недели.

Как почистить чайник от накипи: 5 действенных советов

Воспользуйтесь пятью простыми и быстрыми способами, чтобы справиться с твердым налетом в чайнике. Для этого не нужны дорогостоящие средства для очистки, достаточно использовать продукты, которые есть на каждой кухне. Эти методы не только действенны, но и безопасны для здоровья ваших близких.

Совет 1: пищевая сода

Пищевая сода также широко используется для очистки различных приборов и комнат в доме. Она очень хорошо справляется с известковым налетом.

Нужно залить воду в чайник. Добавить 2 ст. л соды. Вскипятить воду, дождаться ее остывания и слить.

Этот метод быстрый и действенный, но у него есть один существенный недостаток. Пищевая сода имеет специфический запах, который не всем придется по вкусу. Для его устранения чайник нужно как следует промыть несколько раз, после чего 2 раза вскипятить воду, каждый раз выливая ее.

Совет 2: уксус

Раствор уксуса отлично помогает справиться с сильной накипью в чайнике. Чтобы его приготовить, понадобится:

1 л воды;

100 мл уксуса.

Жидкости нужно смешать между собой, залить в прибор и довести до кипения.

После закипания воды подождите около часа — уксус удалит даже очень густой осадок. После этого вымойте чайник изнутри и несколько раз вскипятите воду, чтобы избавиться от неприятного запаха.

Совет 3: лимонная кислота

Лимонная кислота — также безобидный ингредиент, который поможет бороться с густым осадком в чайнике:

Совет 4. Газированные напитки

Достаточно насыпать один пакетик порошка в чайник и налить в него 1 л воды. Затем включите его. После закипания дайте жидкости остыть. Слейте воду, а чайник хорошенько промойте. Доведите воду до кипения еще раз, прежде чем начать использовать ее снова.

Еще один практичный способ удалить неприглядный известковый налет со стенок чайника — использовать газированные напитки. Налейте в чайник напиток, предварительно удалив из него газы, и доведите до кипения. Для лучшего эффекта можно добавить столовую ложку пищевой соды. После остывания жидкости слейте ее, промойте чайник и вскипятите в нем чистую воду один раз.

Совет 5: лимон

Фрукт нужно разрезать на 4 части, положить в чайник и залить водой.

Доведите всё до кипения. Оставьте в чайнике примерно на 30 минут. Промойте устройство несколько раз водой.