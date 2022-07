Дату релиза The Lord of the Rings: Gollum перенесли, спустя 2 месяца после ее анонса

Вадим Карасев





В конце мая издательство Nacon объявило, что планирует выпустить свой стелс-экшен The Lord of the Rings: Gollum в начале осени — 1 сентября 2022 года. Но, как сегодня сообщили разработчики, к ранее объявленной дате релиза успеть не получится.

Теперь The Lord of the Rings: Gollum не имеет даты выхода. По сообщениям разработчиков, им требуется некоторое дополнительное время, чтобы игра вышла действительно интересной: оправдала ожидания игроков и рассказала новую захватывающую историю «Властелина Колец». Дату релиза перенесли на «несколько месяцев», не уточнив, стоит ждать проект до конца года или нет. Разработчики обещают назвать дату релиза The Lord of the Rings: Gollum «в ближайшем будущем».

Ниже можно посмотреть геймплей The Lord of the Rings: Gollum. Напомним, что игра выйдет на всех актуальных платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S.

Watch this video on YouTube