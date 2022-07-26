День 26 июля в истории

День парашютиста в России.

Начало этого неофициального праздника профессионалов и любителей парашютизма было положено в 1930 году. 26 июля под Воронежем группа летчиков-парашютистов, возглавляемая Б. Мухортовым, впервые в отечественной истории совершила серию парашютных прыжков с самолетов.

Увлечение парашютным спортом стало в СССР настолько популярным, что уже к концу 1931 года советские спортсмены выполнили около 600 тренировочных и показательных прыжков. Для любителей прыжков в городских парках культуры и отдыха устанавливались «парашютные вышки», с которых мог прыгнуть любой желающий.

День эсперанто.

Этот первый в мире искусственный язык придумал окулист Людвиг Маркович Заменгоф. Его мечтой было создание универсальной международной системы общения, которая могла служить вторым языком (после родного) для каждого образованного человека.

26 июля 1887 года в Варшаве был опубликован первый в мире учебник эсперанто — так называемая «Первая книга» (эспер. Unua libro). Свой труд Заменгоф подписал псевдонимом Эсперанто («надеющийся»), что вскоре стало названием самого языка.

Сегодня на нем в мире говорят от ста тысяч до нескольких миллионов человек.

29 лет назад (1993) в России началась денежная реформа.

Сообщение Центрального Банка России о прекращении хождения купюр советского образца и их обмене было опубликовано 24 июля. В нем говорилось, что Центробанк «в целях устранения множественной модификации денежных билетов одного достоинства в обращении» прекращает с нуля часов (по местному времени) 26 июля 1993 года обращение на всей территории России «государственных казначейских билетов СССР, билетов Государственного банка СССР и банкнот Банка России образца 1961-1992 годов». В наличном обороте оставались лишь банкноты образца 1993 года и металлические монеты СССР и Банка России образца 1961 и последующих годов.

Первоначально российским гражданам давалось две недели, с 26 июля по 7 августа, чтобы обменять деньги. Если сумма «старых денег» составляла более 35 тысяч рублей (в то время - примерно 35 долларов), то излишки банк зачислял на депозит сроком на полгода с начислением процентов. Затем сумма принимаемых к обмену банкнот увеличилась до 100 тысяч рублей (около 100 долларов) на человека. Срок обмена продлили до конца августа. Позднее он был продлён до конца года, но с 1 октября менять «старые деньги» можно было только при предъявлении документов, подтверждающих невозможность совершения этой операции в более ранние сроки.

В ходе реформы 1993 года было изъято 24 миллиарда банкнот.

50 лет назад (1972) была принята в промышленную эксплуата­цию Красноярская ГЭС.

Возведение станции на Енисее, в 40 километрах от Красноярска, началось в 1956 году. В ноябре 1967 года были введены первые гидроагрегаты ГЭС. 26 июля 1972 года станция была принята в промышленную эксплуата­цию.

В настоящее время Красноярская ГЭС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций мира. Она является одним из основных производителей электроэнергии в Сибири.

51 год назад (1971) в СССР состоялась премьера художественного фильма «Офицеры».

Идея снять картину о судьбе офицерских жён принадлежала тогдашнему министру обороны СССР Андрею Гречко. В основу сюжета фильма положена одноимённая повесть писателя Бориса Васильева.

Режиссёром «Офицеров» стал Владимир Роговой, для него это был второй опыт самостоятельной работы над фильмом. Главные роли в картине исполнили Василий Лановой, Георгий Юматов и Алина Покровская. Также в фильме были заняты Евгений Весник, Андрей Анисимов, Андрей Громов, Юрий Соркин, Владимир Дружников, Наталья Рычагова.

Картина была снята всего за год, хотя съёмки проходили по всему СССР - в Москве и области, Твери, Севастополе, Ашхабаде.

Легендарный фильм вошел в Золотой фонд советского кинематографа. «Офицеров» посмотрели более 50 миллионов зрителей.

В 2013 году в Москве на Фрунзенской набережной был открыт памятник героям фильма. Монумент воспроизводит одну из сцен картины, где после долгой разлуки встречаются два боевых товарища, супруга и внук одного из них.

71 год назад (1951) в Новгороде была обнаружена первая берестяная грамота.

Начиная с 1930-х годов, экспедиция археологов под руководством Артемия Арциховского вела раскопки в Великом Новгороде. Работа была прервана Великой Отечественной войной. В конце 1940-х годов раскопки возобновились.

26 июля 1951 года на Неревском раскопе была обнаружена первая берестяная грамота. Содержание её было простым: перечень повинностей в пользу землевладельцев Фомы, Иева и Тимофея. К концу полевого сезона экспедиция нашла ещё девять подобных документов.

Позднее берестяные грамоты были найдены на раскопах в Москве, Пскове, Смоленске, Старой Руссе, Твери, Торжке, Витебске, Мстиславле, Звенигороде Галицком. Они стали свидетельством широкого распространения грамотности в Древней Руси.

На сегодняшний день число берестяных грамот превысило тысячу. Самые древние датируются первой половиной XI века, а наиболее поздние — серединой XV века.

292 года назад (1730) российская императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Успенского большого колокола, который впоследствии получил название «Царь-колокол».

Первый кремлёвский колокол огромного размера, названный Большим Успенским, был изготовлен в XVII веке по приказу Бориса Годунова литейщиком Андреем Чоховым. К сожалению, он просуществовал недолго: во время пожара в Кремле — упал и разбился.

В середине 1600-х годов из осколков Большого Успенского колокола был отлит новый, ещё больший колокол. И он просуществовал тоже недолго, так как треснул от сильного удара языка по нему. Взамен разбитого колокола был отлит еще один, но в июне 1701 года во время пожара в Кремле он упал и разбился.

Исполнение указа императрицы Анны Иоанновны было возложено на Контору главной артиллерии и фортификации. Отливку колокола поручили Ивану Моторину, который изготовил наиболее крупные колокола для российских монастырей.

Формовка и отливка Царь-колокола производилась в специальной яме, вырытой на Ивановской площади. Первая попытка отлить колокол в 1734 году окончилась неудачей. Во время работ произошёл пожар, в результате которого была повреждена форма.

Новый Царь-колокол был отлит 25 ноября 1735 года. Работы продолжались более 36 часов. В форму было залито 12 тысяч 327 пудов (201 тонна 924 килограмм) колокольной бронзы.

После окончания работ Царь-колокол по непонятным причинам длительное время оставался в литейной яме. Там его и застал знаменитый Троицкий пожар, возникший в Кремле в мае 1737 года. При тушении огня вода попала на раскаленный металл колокола, и от него откололся кусок весом 11,5 тонн.

Более ста лет предпринимались попытки извлечения колокола из ямы, которые оканчивались неудачей. В 1836 году петербургский архитектор Огюст Монферран разработал проект подъемного устройства и специального каменного постамента для установки на него Царь-колокола. Колокол был извлечен из ямы и как образец литейного искусства установлен на восьмигранном постаменте из песчаника, где и стоит поныне.

27 лет назад (1995) представители стран-членов Европейского союза подписали Конвенцию о создании Европейского полицейского ведомства — Европола.

Идея создания единой полицейской службы Европейского союза впервые была озвучена в июне 1991 года на Люксембургском саммите. Прототипом Европола стал созданный в 1995 года в Гааге (Нидерланды) Европейский отдел по борьбе с наркотиками.

Конвенции о Европоле была ратифицирована всеми странами ЕС и вступила в силу 1 октября 1998 года. В полном объеме службы заработала в 1999 году.

В число основных задач Европола, имеющего статус агентства ЕС, входят координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между национальными полицейскими службами. Организация борется с терроризмом, трансграничной преступностью, нелегальной торговлей оружием, наркоторговлей, отмыванием преступных капиталов.

114 лет назад (1908) было образовано Федеральное бюро расследований (ФБР).

ФБР было создано по инициативе генерального прокурора США Чарльза Джозефа Бонапарта. Первоначально организация получила название Бюро Расследований, а позднее неоднократно переименовывалась. В 1935 году оно получило современное название. Первым директором ФБР стал Эдгар Гувер, который возглавлял его около 40 лет.

Сегодня ФБР входит в систему министерства юстиции и подчиняется генеральному прокурору. Основными сферами деятельности бюро являются борьба с терроризмом и организованной преступностью, контрразведывательная работа, борьба с наркобизнесом и тяжкими преступлениями против личности, а также расследования нарушений гражданских прав.