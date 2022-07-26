День Акилы Дозоры отмечают в 2022 году 27 июля, традиции, обряды и приметы

Народно-христианский праздник день Акилы в 2022 году отмечают 27 июля, он имеет много разных традиций, поверья и обряды. В этот праздник принято ставить свечи за апостола Акилу, особое внимание уделяют погоде. Считалось, какой она будет, таким ожидаются и последние дни лета.

История праздника 27 июля

Праздник был назван «Дозоры» из-за того, что в этот день, 27 июля, люди ходили смотреть за своими полями в дозор. Погода на праздник становится переменчивой. Могли пойти дожди, или же становилось очень жарко. Если верить истории, Акила жил много лет назад, он был иудеем, родиной считается город Понте. С женой жили в Риме, но однажды, его семью выгнали из города, так как началось гонение людей, которые были иудеями. Над ними издевались, могли сильно избить. Многие люди, вместе с Акилом перебрались в Коринф.





Апостол Павел знакомится с Акилом, мужчины приглашает святого разделить с ним кров. Мужчины начинают говорить о жизни, об вере. Спустя некоторое время, Акил принимает тайное Крещение и начинает верить в Бога. Их очень сильно вдохновили рассказы апостола Павла об Иисусе Христе. Их вера помогает не только начинать жизнь с чистого листа, но и настроиться на положительные мысли. Акила помогал людям, рассказывал о Господе Боге, а также, он мог исцелить людей.

У святого было много домашних животных, он заботился о своей пастве. Многие язычники, узнав о Господе Боге, сразу же начинали верить в него. Акилумер собственной смертью от старости, его мощи были отданы земле по всем законам. На могиле росли целебные цветы, которые помогали избавиться от разных болезней.

Традиции, обряды и приметы на 27 июля

Традиции и обряды на 27 июля сохранились до нашего времени. В этот день рано утром люди ходили, молились в церкви, хозяйки убирали в доме, наводили порядок. Считалось, что чем чище, тем душа может попасть в рай. Пекли различные вкусности, сладости и угощали ими всех, кто войдёт в дом. Обязательно ходили в этот день к животным и давали много разной еды.





На полях сено складывали в снопы, ставили небольшие горшочки с кашей. Данный обряд помогал сохранить снопы сена и посев от всех погодных невзгод, а урожай на следующий год был хорошим и положительным. 27 июля начинали собирать грибы, с ними делали различные блюда, ставили на стол.

Если верить приметам, то на Акила стоит следить за тем, какая погода, так как она продлиться до конца лета.