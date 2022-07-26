День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться Новый год
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День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться Новый год

День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться Новый год

Календарь майя, как и вся цивилизация этих американских индейцев — одна из самых загадочных и противоречивых сфер исторической науки. По календарю, составленному некогда могущественной империей со своими учеными и архитектурой, пытались предсказывать конец света и различные мировые события. Многие современные люди возвели нумерологию и астрологию майя в ранг культа или религии.

В очередной раз о майя и их календаре заговорили в начале 2019 года, так как в данном календаре значится, что 2019 год станет вехой в цикле вращения планет в Солнечной Системе, однако «Праздник Новый Год» у майя считается состоявшимся гораздо позже классического Григорианского.

Влияние календаря майя на современную культуру


Календарь майя далеко не в первый раз становится предметом громких обсуждений и высказываний. Огромная археологическая и историческая находка в виде рунического календаря на множество тысячелетий вперед существовавшей цивилизации по истине считается загадочной даже среди скептически настроенных ученых. Множество расчетов, точное определение изменения звездного неба и положения планет создали из календаря майя настоящий культурный феномен, который стал апогеем в 2012 году. Именно на 2012 год майя пророчили окончание основного цикла своего календаря, не предсказывая на дальнейшие года каких-то масштабных событий или стихийных бедствий.

Этот календарь в итоге лег в основу мифа об Апокалипсисе, назначенном якобы на 21 декабря 2012 года. На тему конца света в 2012 году по календарю майя было снято несколько серьезных документальных фильмов, несколько художественных, включая блокбастер «2012», а также написано сотни различных книг. Культура не имела предела креативности в вопросе эксплуатации темы календаря майя, что сыграло лишь на пользу во многих аспектах, например — в вопросе культурного обусловленного желания изучить реальную историю майя и Ацтеков.

Конец света в итоге в 2012 году не состоялся, однако в культуре людей плотно устоялся миф о пророческих способностях старинного календаря и к нему стали реально прислушиваться, несмотря на фактическое окончание громких предсказаний в нем после даты, совпадающей с декабрем григорианского 2012 года.

Значение Нового года по календарю майя в 2022 году


Календарь майя, и без того будучи крайне вирусным в народе историческим понятием и поводом для эзотерических спекуляций, на самом деле действительно практически обрывается на 2012 году. Дальнейшие даты расписаны исключительно как календарь с месяцами (по майя) и датами начала следующего астрономического года, без каких либо намеков на стихийные бедствия и кардинальные перемены на Земле.

Однако даже при таком скудном наличии информации, важность Нового года по майя для людей, грезящих Апокалипсисом, неумолимо высока и на протяжении 6 лет люди пытались с чем-то связать дату индейского Нового Года. В 2019 же году спекуляции на тему май возросли с новой силой, так как на этот год Индейцы впервые с 2012 года ставят некое дополнительное и значимое событие. В этот раз некий долгий астрономически цикл движения планет в Солнечной Системе по особой траектории завершается именно Новым Годом по календарю майя, дату начала которого шаманы индейцев определили по звездам и лунным фазам.

Некоторые особые поклонники предсказаний майя уже увидели в текстах древнего народа второй намек и «более точное толкование» конца света.

Новый год по календарю майя наступает 26 июля 2022 года

Согласно древнему писанию древних астрономов и астрологов, именно в этот день наступает 2022 год (интерпретация Григорианского летоисчисления) и приносит с собой новый планетарный цикл и вероятные последствия данного события.

Примечательным моментом в новом, слегка преувеличенном обитателями соцсетей толковании календаря майя является то, что сами потомки индейцев в современной Латинской Америке и США не верят в значимость и хоть какую-то экстрасенсорику древнего календаря их средневековой империи. Они воспринимают истории о протекторате каждого года своим видом магов, божественном вмешательстве в написание календаря и другие конспирологические толкования артефакта, как некий фольклор своего народа и передают его и уст в уста как некие поучительные легенды для будущих поколений майя.

Конец июля является во многом привычной датой отмечания Нового Года для потомков майя. Никаких духовных изменений от перехода в новый цикл эти люди не ожидают, считая свой тематический Новый год лишь крайне условной попыткой полностью познать вымершую цивилизацию майя.

# Общество Наука
По материалам: rsute

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