Девушка получила странный заказ в «Макдоналдсе» и рассмешила пользователей
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Девушка получила странный заказ в «Макдоналдсе» и рассмешила пользователей

Девушка получила странный заказ в «Макдоналдсе» и рассмешила пользователейДевушке выдали в «Макдоналдсе» заказ с яйцом вместо наггетсов и бургер без котлеты

Пользовательнице TikTok под ником jessicagardner585 выдали в «Макдоналдсе» странный заказ: вместо наггетсов она получила яйцо, а бургер был одного ингредиента. На видеоролик с необычным заказом, который рассмешил многих зрителей, обратило внимание издание Daily Dot.

Девушка рассказала, что решила заглянуть в «Макдоналдс» перед работой. Там она заказала бургер и несколько куриных наггетсов. Однако заказ, который ей выдали в ресторане, неприятно удивил пользовательницу: в бургеры не было котлеты, а вместо наггетсов в коробке лежало жареное яйцо

«Это яйцо! Почему здесь яйцо? Завтрак закончился уже два часа назад. Я просто хотела перекусить перед тем, как пойду на работу», — сказала девушка, показав контейнер для наггетсов с яйцом.

Ролик стал вирусным и собрал 1,7 миллионов просмотров. Видео со странным заказом рассмешило пользователей. В комментариях многие юзеры пошутили по поводу заказа. «Они действительно недоварили курицу», — написал один из них. «Честно говоря, просто позвони… на работе поймут. Нет смысла больше пытаться сделать хоть что-то в течение дня», — добавил другой.

Также пользователи вспоминали свои собственные странные заказы в «Макдоналдсе». Так, по словам одного из юзеров, однажды он заказал наггетсы, но получил контейнер, полный соленых огурцов. Комментаторы также предположили, что это был вегетарианский заказ, а яйцо было предназначено для того, чтобы заменить в бургере котлету.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как сделал заказ в «Макдоналдсе» и нашел в нем неожиданную записку. По словам юзера, в послании его автор делал любимому человеку предложение руки и сердца.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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