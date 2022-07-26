Директор Ольги Бузовой унизил Яну Поплавскую

Ранее Яна Поплавская резко высказалась в адрес певицы и ведущей Ольги Бузовой. Ольга Бузова сделала скандальное заявление на фестивале VK Fest. Артистка неожиданно призналась, что любит большие… пенисы. Яна Поплавская была в ужасе от подобных откровений исполнительницы «Мало половин». Звезда фильма «Про Красную Шапочку» не сдерживалась в выражениях. Артистка сравнила Бузову с экскрементами, а также выразила презрение в сторону ее театральных работ. «Мне сложно представить, как и в каком состоянии «здравого рассудка» можно было пригласить это во МХАТ! МХАТ, слава Богу, спасен от этой «одаренной» женщины! Но культуру Ольга Бузова по-прежнему продолжает нести в массы. Говно не тонет, оно всегда на плаву!» — возмущалась Поплавская.Пиар-директор артистки не стал оставлять подобные оскорбления без внимания. Антон Богославский заступился за свою подопечную, напомнив, что за плечами у Яны не так много заметных ролей. «Я даже не знаю, кто это… Я только вижу ее негативные комментарии обо всех. Это кто-то типа Юрия Лозы? 50 лет назад что-то сделали, не очень выдающееся, и сейчас хоть как-то пытаются напомнить о себе?!» — сказал он. Напомним, что после громкого расставания с Давой звезда предпочитает хранить подробности личной жизни в секрете. По словам Tatarka FM, артистка встречается с влиятельным политиком, который на несколько лет старше нее. Однако Богославский лишь посмеялся над подобными вымыслами.