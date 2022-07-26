Дмитрий Певцов рассказал о своем отношении к Киркорову: в чем причина конфликта

Отношение к Филиппу Киркорову у зрителей весьма неоднозначное. Одни его любят и боготворят, а другие презирают и часто называют представителем сексуальных меньшинств. Похожая ситуация складывается и в «звездном» обществе. Среди тех, кто недолюбливает Киркорова, оказался и Дмитрий Певцов. О своем отношении к исполнителю он рассказал в своем телеграм-канале.





Оказалось, что Дмитрий был одним из тех, кто требовал у различных инстанций отменить концерт Киркорова. Несмотря на многочисленные жалобы, этого не произойдет. Актер такому развитию событий откровенно рад. По словам Певцова, согласие на проведение мероприятия дали после того, как Киркоров «покаялся» за свое выступление на кресте и убрал этот номер из программы, а также посетил раненых военных, проходящих лечение в госпитале.





Певцов считает, что такие действия Киркорова были неискренними, он просто не хотел терять гонорар. На самом же деле исполнитель, по мнению Дмитрия, остался при своих взглядах. Само же шоу Певцов охарактеризовал так:

«Юбилейное шоу этого персонажа не что иное, как пошлое, сатанинское действо с элементами скрытой и открытой ЛГБТ-пропаганды»





В своих высказываниях Дмитрий Анатольевич не скрывает своего негативного отношения к Киркорову. По его словам, таким артистам «не должно быть места нигде, тем более на российской эстраде».