Дочь Михаила Ефремова поступила в престижный российский вуз: где будет учиться Вера, сколько стоит обучение

В июне 2020 года в Москве произошло смертельное ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов. Актер остался жив, а водитель второго автомобиля, Сергей Захаров, погиб. Ефремова признали виновным и отправили в исправительную колонию в Белгородской области. Пока актер отбывает наказание, его 17-летняя дочь решила поступить в один из самых престижных вузов России.





Согласно информации издания «СтарХит», Вера Ефремова выбрала для себя Высшую школу экономики. Этот вуз входит в топ-5 учебных заведений России и в топ-200 по всему миру. 17-летняя наследница актера поступила на факультет «Управление в креативных индустриях». Издание утверждает, что обучение обойдется Вере в 650 тысяч рублей в год. Всего на поток принимают 100 человек, при этом бюджетных мест нет, только платное обучение.





После заключения Михаила Олеговича, все затраты легли на плечи его супруги Софьи Кругликовой. Очевидно, что оплачивать обучение дочери Веры будет тоже она. Однако пользователи сети задаются вопросом: «а потянет ли семья такие затраты?».

Известно, что Софья Кругликова работает доцентом Института современного искусства и звукорежиссером. В 2020 году сообщалось, что за одну постановку она получила около 100 тысяч рублей. Однако неизвестно, все ли работы с ее участием так оплачиваются и сколько их в течение года.





Напомним, что недавно СМИ выяснили, когда точно Михаил Ефремов выйдет на свободу. В самом благоприятном для актера случае он сможет оказаться на воле по УДО. Это может произойти уже летом следующего года. Если же ситуация не изменится, то Ефремов освободится в декабре 2027 года.