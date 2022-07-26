Доли иностранных компаний в российском месторождении передадут государству

Вадим Карасев

Доли иностранных компаний в Харьягинском месторождении передадут «Зарубежнефти»

Правительство России распорядилось передать доли иностранных компаний — норвежской Equinor и французской Total — в проекте по разработке Харьягинском нефтяном месторождении государству в лице «Зарубежнефти», следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение правительства поручает министру энергетики Николаю Шульгинову подписать дополнение к изначальному соглашению о разделе продукции, добытой на Харьягинском месторождении в Ненецком автономном округе между правительством, администрацией Ненецкого автономного округа и российской дочерней структурой французской Total.