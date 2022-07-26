Егор Бероев познакомился с любовницей через поцелуй

Арина Постникова рассказала о знакомстве с актером Егором Бероевым. 29-летняя Арина Постникова сыграла в нашумевшем проекте молодую любовницу главного героя. Актриса рассказала об откровенных сценах с Егором Бероевым. Арина исполнила в ситкоме роль Лены, у которой начался бурный роман с другом отца, значительно старше нее. Партнером молодой актрисы стал 44-летний Егор Бероев. Девушка призналась, что не видит ничего плохого в отношениях с большой разницей в возрасте. «Двум людям, прежде всего, должно быть комфортно вместе, они должны быть счастливы. Я знаю пары с большой разницей в возрасте, которые вместе много лет. Живут душа в душу. Я в такую любовь верю. И, возможно, именно поэтому наша с Егором экранная пара получилась органичной», — заявила Постникова. Уроженка Нижнего Тагила призналась, что у нее такого опыта не было, но только жизнь покажет, сможет ли она полюбить партнера старше себя. Девушка призналась, что у нее нет определенных стандартов и типажей мужчин, которые ей нравятся. «Каждый мой избранник вообще ничем не был похож на предыдущего. Мне по сердцу были очень разные люди. Это очень странно и весело», — отметила девушка.Звезда сериала «Война семей» отметила, что для нее главное – чтобы человек обладал чувством юмора и интеллекта, умел держать свое слово и брать ответственность за близких. Что касается постельных сцен с мужем Ксении Алферовой, то актриса воспринимает их исключительно как издержки профессии. «Выражения чувств в кадре — это часть профессии. Можно сказать, что наше с Егором первое знакомство началось с поцелуя. Мы встретились на пробах, и должны были играть ту самую сцену первого сезона, где главные герои в тайне от всех целуются на кухне, пока на улице идет большой праздник. Для моей героини было бы странно не целоваться с мужчиной, которого она так страстно любит», — рассказала Постникова. Девушка призналась, что ее не смущают откровенные дубли, без которых редко обходится карьеры актрисы. «Если я понимаю, ради чего это нужно, я готова в них сниматься. Если материал легко обойдется без этого, значит, откажусь», — цитирует «КП» Арину. Звезда сериала «Восьмидесятые» призналась, что чувствует себя сексуальной женщиной. Она с готовностью согласилась на откровенную фотосессию для мужского журнала Maxim. «Это не просто акт сексуальности. Этой съемкой я хотела показать, что сексуальность может быть разной. Не обязательно быть красоткой модельной внешности ростом около двух метров с огромной грудью и аппетитными формами. Сексуальная женщина – это женщина, которая любит себя, уважает, чувствует себя желанной, думает, действует», — добавила артистка театра и кино.