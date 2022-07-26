Екатерина Варнава рассказала о возрастных изменениях кожи
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Екатерина Варнава рассказала о возрастных изменениях кожи

Екатерина Варнава рассказала о возрастных изменениях кожи
Актриса Екатерина Варнава ни капельки не стесняется своих недостатков. Артистка откровенно рассказала о своих проблемах с кожей. Комедийная актриса сообщила, что у нее появилась возрастная пигментация кожи. В личном блоге юмористка продемонстрировала поклонникам пятна на лице и пояснила, почему не переживает по этому поводу. По словам Варнавы, пигментные пятна никоим образом не мешают ей в обычной жизни. Кроме того, она абсолютно спокойно относится к ним и не комплексует из-за их появления. «Мешает ли это жить моему визажисту? Тоже нет. Бьет ли тревогу мой косметолог? Да», — заявила артистка. Стоит отметить, что проблемы настигли Екатерину и в личной жизни. Ранее стало известно о расставании артистки и Александра Молочникова. Юмористка и режиссер официально не заявляли о своем разрыве, однако перестали выходить вместе в свет. Более того, бывшие влюбленные отписались друг от друга в социальных сетях и удалили совместные кадры. Одной из вероятных причин расставания пары мог стать роман Александра с одной из актрис Театра на Бронной, где работают Варнава и Молочников. По словам инсайдеров, режиссер более полугода состоял в интимной связи с другой артисткой. Кроме всего прочего, об этом знала вся труппа театра, но молчала. Сообщалось, что Екатерина не простила бойфренда и отправила его с чемоданами на выход.
Варнава и Молочников встречались более двух лет. Впервые о своем романе звезда Comedy Woman рассказала весной 2020 года, однако не рассекретила имя возлюбленного. В сентябре того же года комик и режиссер впервые вышли в свет как пара на фестивале «Кинотавр». Александр рассказывал, что их отношения развивались стремительно. Екатерина же признавалась, что не желает выходить замуж, однако была бы не против построить семью и завести детей. Будучи вместе, режиссер и юмористка демонстрировали идиллию в социальных сетях. Екатерина называла Александра самым крутым парнем на свете, заявляя, что он делает ее счастливой. Она говорила, что ей всегда интересно с возлюбленным. Также артистка отмечала, что они редко ругалась друг с другом.  До Молочникова Екатерина встречалась с танцором Константином Мякиньковым. Пара познакомилась на съемках проекта «Танцуй!». В 2014 году артисты закрутили роман. Два года спустя появились слухи о помолвке Варнавы с возлюбленным, однако свадьба так и не состоялась. Пара рассталась в 2019-м. Юмористка признавалась, что разрыв прошел мирно и без скандалов. В какой-то момент артисты поняли, что им не по пути. В итоге Константин и Екатерина остались друзьями.
# Шоу-бизнес Варнава Екатерина
По материалам: z-aya

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