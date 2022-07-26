Евгения Медведева рассказала о своих мизерных гонорарах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Евгения Медведева рассказала о своих мизерных гонорарах

Евгения Медведева рассказала о своих мизерных гонорарах
Фигуристка Евгения Медведева призналась, сколько получила на чемпионате мира. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью «Форбс» вспомнила сумму своего самого большого гонорара. «Заходишь порой в Интернет и смотришь, сколько дадут за победу. Едешь на финал Гран-при и даже не знаешь призовой фонд. Я не помню. По-моему, за первое место на чемпионате мира я заработала 24 тысячи долларов», рассказала Евгения Медведева.
Как заметила Медведева, это, конечно, не футбольные и не боксерские деньги. «Не маленькие деньги, но долго на них не проживешь», — заявила Евгения Медведева. Напомним, что Евгения Медведева до сих пор официально не завершила профессиональную карьеру. Фигуристке 22 года, и она уже несколько лет не выступала на официальных стартах.
# Шоу-бизнес Медведева Евгения
По материалам: z-aya

Последние новости

Эти 29 игр выйдут на Xbox в августе + релизы в Game Pass
Эти 29 игр выйдут на Xbox в августе + релизы в Game Pass
Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за последние 10 лет
Сбербанк предлагает потребительские кредиты с самой низкой ставкой за
Константин Богомолов застукал Ксению Собчак за изменой
Константин Богомолов застукал Ксению Собчак за изменой
Филипп Киркоров навестил раненых в Крыму
Филипп Киркоров навестил раненых в Крыму
Евгения Медведева рассказала о своих мизерных гонорарах
Евгения Медведева рассказала о своих мизерных гонорарах
Екатерина Варнава рассказала о возрастных изменениях кожи
Екатерина Варнава рассказала о возрастных изменениях кожи
Вера Брежнева рассталась с Константином Меладзе заявила украинский блогер
Вера Брежнева рассталась с Константином Меладзе заявила украинский
Root Protocol на базе взломанного сервиса Beanstalk привлек $9 млн
Root Protocol на базе взломанного сервиса Beanstalk привлек $9 млн
Подборка гифок (25 гифок) - 26.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 26.07.2022
День Акилы Дозоры отмечают в 2022 году 27 июля, традиции, обряды и приметы
День Акилы Дозоры отмечают в 2022 году 27 июля, традиции, обряды и
Вратарь сборной России пожаловался на тяжкое бытие русского в Европе
Вратарь сборной России пожаловался на тяжкое бытие русского в Европе
Доли иностранных компаний в российском месторождении передадут государству
Доли иностранных компаний в российском месторождении передадут

Топ на сегодня

День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться Новый год
День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона сериала «Дылды»
Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Стало известно о продвижении к Славянску силами артиллерии группировки «О»
Стало известно о продвижении к Славянску силами артиллерии

Еще по теме

Медведева: последствий травмы в короткой программе не ощущала
Генеральный директор ФФККР Коган уверен в том, что Евгения Медведева выступит на ЧР
Медведева: соперничество с Загитовой подстегивает, но я иду своим путем
Фигуристка Медведева включена в состав тренировочных групп на ЧР