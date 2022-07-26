Евгения Медведева рассказала о своих мизерных гонорарах

Фигуристка Евгения Медведева призналась, сколько получила на чемпионате мира. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью «Форбс» вспомнила сумму своего самого большого гонорара. «Заходишь порой в Интернет и смотришь, сколько дадут за победу. Едешь на финал Гран-при и даже не знаешь призовой фонд. Я не помню. По-моему, за первое место на чемпионате мира я заработала 24 тысячи долларов», рассказала Евгения Медведева.Как заметила Медведева, это, конечно, не футбольные и не боксерские деньги. «Не маленькие деньги, но долго на них не проживешь», — заявила Евгения Медведева. Напомним, что Евгения Медведева до сих пор официально не завершила профессиональную карьеру. Фигуристке 22 года, и она уже несколько лет не выступала на официальных стартах.