Евгения Медведева станет участницей "спортивно-интеллектуального" реалити на ТНТ

Вадим Карасев

Стало известной о новой передаче на отечественном телевидении, в котором вскоре можно будет увидеть прославленную Евгению Медведеву. Звезда фигурного катания станет участницей нового реалити "Вызов" на ТНТ. Об этом сообщил спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

По словам Дмитриев Губерниева, Евгения Медведева примет участие в новом шоу ТНТ под названием "Вызов".



"Программа "Вызов" – это сплав спорта и интеллекта. Меня учили, что неинтеллигентный спортсмен не может добиться успеха в спорте. А когда мы увидим, в том числе и Евгению Медведеву, и некоторых так называемых селебов, которых, как мне кажется, внимательнейшим образом возьмут в оборот лучшие люди страны, наша молодежь…", - рассказал спортивный комментатор в эфире "Матч ТВ".

Как отметил Губерниев, новое шоу станет популярным у спортивной аудитории, при этом каждый участник проекта раскроется перед зрителями по-новому.

Мы действительно отобрали тех, кто составляет молодую элиту. В этом спортивно-интеллектуальном реалити сойдутся лед и пламя. Думаю, это будет огромный успех для спортивной аудитории, потому что кто-то раскроется абсолютно по-новому.

В то же время сам Губерниев станет ведущим шоу, съемки которого стартуют на территории Карелии в августе.

Как сообщали СМИ, до этого запуск нового проекта анонсировала телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки.

"Среди участников есть знаменитые спортсмены, включая олимпийских чемпионов, музыкантов, звезд-блогеров. Самые умные и талантливые люди нашей страны!" - заявила она.

Евгения Медведева станет членом жюри шоу на ТНТ "Новые танцы"

Евгения Медведева и Ида Галич станут приглашенными гостями в жюри нового сезона телешоу ТНТ "Новые Танцы".

Участники шоу, в котором можно будет увидеть двукратную чемпионку мира по фигурному катанию, посоревнуются между собой за семь миллионов рублей. Данный призовой фонд разделят победитель "Новых танцев" с остальными финалистами.