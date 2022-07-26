Евгения Медведева станет участницей "спортивно-интеллектуального" реалити на ТНТ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Евгения Медведева станет участницей "спортивно-интеллектуального" реалити на ТНТ

Евгения Медведева станет участницей "спортивно-интеллектуального" реалити на ТНТ

Стало известной о новой передаче на отечественном телевидении, в котором вскоре можно будет увидеть прославленную Евгению Медведеву. Звезда фигурного катания станет участницей нового реалити "Вызов" на ТНТ. Об этом сообщил спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

По словам Дмитриев Губерниева, Евгения Медведева примет участие в новом шоу ТНТ под названием "Вызов".


"Программа "Вызов" – это сплав спорта и интеллекта. Меня учили, что неинтеллигентный спортсмен не может добиться успеха в спорте. А когда мы увидим, в том числе и Евгению Медведеву, и некоторых так называемых селебов, которых, как мне кажется, внимательнейшим образом возьмут в оборот лучшие люди страны, наша молодежь…", - рассказал спортивный комментатор в эфире "Матч ТВ".

Как отметил Губерниев, новое шоу станет популярным у спортивной аудитории, при этом каждый участник проекта раскроется перед зрителями по-новому.

Мы действительно отобрали тех, кто составляет молодую элиту. В этом спортивно-интеллектуальном реалити сойдутся лед и пламя. Думаю, это будет огромный успех для спортивной аудитории, потому что кто-то раскроется абсолютно по-новому.

В то же время сам Губерниев станет ведущим шоу, съемки которого стартуют на территории Карелии в августе.

Как сообщали СМИ, до этого запуск нового проекта анонсировала телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки.

"Среди участников есть знаменитые спортсмены, включая олимпийских чемпионов, музыкантов, звезд-блогеров. Самые умные и талантливые люди нашей страны!" - заявила она.


Евгения Медведева станет членом жюри шоу на ТНТ "Новые танцы"

Евгения Медведева и Ида Галич станут приглашенными гостями в жюри нового сезона телешоу ТНТ "Новые Танцы".

Участники шоу, в котором можно будет увидеть двукратную чемпионку мира по фигурному катанию, посоревнуются между собой за семь миллионов рублей. Данный призовой фонд разделят победитель "Новых танцев" с остальными финалистами.


# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Спальня по Знаку Зодиака: как обустроить место для отдыха, чтобы привлечь счастье
Спальня по Знаку Зодиака: как обустроить место для отдыха, чтобы
В США признали невозможность сломать российскую экономику санкциями
В США признали невозможность сломать российскую экономику санкциями
Бородина: «Если вы говорите ребенку, что он весь в отца, а того называете козлом, что транслируете?»
Бородина: «Если вы говорите ребенку, что он весь в отца, а того
Адеев торопится взять Анну Самонину в жены
Адеев торопится взять Анну Самонину в жены
Евгения Медведева станет участницей "спортивно-интеллектуального" реалити на ТНТ
Евгения Медведева станет участницей
FTX Ventures и Jump Crypto поддержали Aptos в раунде на $150 млн
FTX Ventures и Jump Crypto поддержали Aptos в раунде на $150 млн
Готовим правильный шашлык: как выбрать вкусное мясо в магазине
Готовим правильный шашлык: как выбрать вкусное мясо в магазине
Тарасов подает на Лейбман в суд
Тарасов подает на Лейбман в суд
Sonson из Capcom Arcade 2nd Stadium можно бесплатно забрать на Xbox
Sonson из Capcom Arcade 2nd Stadium можно бесплатно забрать на Xbox
Финансовый гороскоп на август 2022 года
Финансовый гороскоп на август 2022 года
Турция вновь пригрозила Швеции и Финляндии отказом поддержать их членство в НАТО
Турция вновь пригрозила Швеции и Финляндии отказом поддержать их
Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона сериала «Дылды»
Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона

Топ на сегодня

Безумные истории с женских форумов (15 фото)
Безумные истории с женских форумов (15 фото)
Роскомнадзор разблокировал сайт Tor
Роскомнадзор разблокировал сайт Tor
Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая. Многие на моем месте сгорели бы»
Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая.
Очень женский момент
Очень женский момент
В Пензе тиктокерша бросила окурок в машину таксиста
В Пензе тиктокерша бросила окурок в машину таксиста

Еще по теме

Евгению Медведеву назвали дьяволом и предложили убраться из Японии
Владимир Путин отметил высокое мастерство Медведевой на Олимпиаде
Генеральный директор ФФККР Коган уверен в том, что Евгения Медведева выступит на ЧР
Фигуристка Медведева включена в состав тренировочных групп на ЧР