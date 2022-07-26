Еврокомиссия даст заднюю по сокращению потребления газа после бунта ряда стран

Вадим Карасев

Еврокомиссия пойдет на уступки в вопросе сокращения потребления газа. Ранее говорилось о 15%, однако некоторые страны ЕС потребовали немедленного пересмотра решения. Об этом сообщает испанское издание El País.

Исходя из информации, предоставленной газете, в дополненном проекте Европейской комиссии все еще ставится в приоритет сокращение потребления энергоресурсов, однако по настоянию стран Евросоюза, особо зависимых от российского газа, были введены многочисленные исключения и детали для адаптации сбережения энергии к потребностям каждой отдельно взятой страны.

Авторы материала для El País утверждают, что ныне председательствующая в Совете ЕС Чехия активно разрабатывает данную инициативу, которую министры энергетики государств Евросоюза могут одобрить уже на встрече во вторник. По словам источников испанской газеты во внешнеполитических ведомствах, во имя сохранения "европейского единства" Брюссель пойдет на компромисс по смягчению энергосбережения.

Так, предложение ЕК все еще подразумевает добровольное сокращение потребления газа на 15%, однако содержит ряд нюансов, способствующих заметно меньшему сокращению в некоторых странах, в том числе в Испании и Португалии.

В конце июля Еврокомиссия опубликовала документ, призывающий государства Евросоюза к концу сентября представить дорожную карту "добровольного сокращения потребления газа" на 15% вплоть до 31 марта 2023 года. Брюссель посчитал вероятным полное отключение российского газа, призвав таким образом подготовиться к плохому сценарию, сохраняя при этом единство в рядах организации. Несколько стран, включая Испанию, Португалию и Грецию, раскритиковали проект. Мадрид также предложил схему, позволяющую отказаться от экономии, однако эти планы могут оказаться под угрозой из-за позиции Алжира - одного из главных поставщиков газа в Испанию.



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