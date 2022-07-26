Филипп Киркоров навестил раненых в Крыму

Певец Филипп Киркоров гастролирует по югу России. Артист сейчас находится на гастролях в Крыму. В перерыве между подготовкой к новому шоу он приехал в военный госпиталь в Феодосии, чтобы лично пообщаться с теми, кто защищает Россию. Кадры с 55-летним Киркоровым, который идет ко входу в военный госпиталь в Феодосии, появились в Сети. Поп-король оделся в черный спортивный костюм, чтобы встретиться солдатами и пообщаться в неформальной обстановке. Он говорит тихо, больше слушает то, что ему рассказывает руководство. По всему видно, что проблем и забот с пациентами в больнице очень много — и Филипп один из тех, кто может помочь и привлечь к этому свою многочисленную армию поклонников.Интересно, что на Киркорова каждый день выливают грязь и проклятия в Сети, а он старается не реагировать на эти выпады. Музыкант продолжает выступать и дарить радость публике в это непростое время. А всем тем, кто высказывается против, Киркоров записал видеообращение, отметив, что, только сплотившись, мы сможем победить врагов и доказать, что наша страна — самая лучшая, сообщает «Крым24». «Вчера на моем концерте произошла магия, мы стали единым целым. Нам сейчас как никогда важно сплотиться — вместе мы огромная сила. Жаль, что всего два концерта в Ялте и Феодосии. Буду рад видеть всех крымчан, а особенно наших героев: приглашаю на свои концерты раненных, наших военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях и санаториях. Россия — великая страна, жду вас», — признался знаменитый исполнитель. Отметим, что Киркоров в этом году отмечает 55-летие. К этому празднику он приготовил fashion-шоу, в которое вместил не только новые песни, но и всем известные хиты. По ходу трехчасового концерта звезда меняет около 100 нарядов, а также демонстрирует современное качественное представление, не уступающее лучшим западным образцам.