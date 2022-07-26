Французский художник показывает последствия экологических проблем на примере знаменитых строений
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Французский художник показывает последствия экологических проблем на примере знаменитых строений

Французский художник показывает последствия экологических проблем на примере знаменитых строений

Французский художник показывает последствия экологических проблем на примере знаменитых строений

Если продолжать игнорировать проблемы, связанные с экологией, то не далее чем в следующем веке может произойти вот это. Французский художник и иллюстратор Фабьен Барро совершенно не щадил знаменитые достопримечательности в своих работах из серии «Новости из будущего», зарывая Колизей в пески и отправляя Триумфальную арку на морское дно. Будущее в его представлении — штука мрачная и апокалиптическая.

Автор подчёркивает, что эти изображения не являются точным научно-обоснованным прогнозом — это всё же художественное произведение. Однако оно имеет под собой официальные опасения учёных о повышении уровня моря, опустынивании и так далее.

Проблем в мире много, но климатические часто остаются вне внимания общественности, а ведь вот как могут выглядеть города уже через сто-двести лет, если пустить всё на самотёк.

Колизей в 2219 году

Статуя Свободы в 2119 году

Фабьен Барро считает, что подобные изображения способны оказать влияния на умы людей, привлечь их внимание к экологическому кризису и помочь им осознать последствия бездействия. Образы действительно мощные и неутешительные.

Нью-Йоркский небоскрёб в 2476 году

Триумфальная арка

Этот конкретный арт Фабьен Барро посвятил французскому художнику Рональду Кэту (1943-2016), у которого есть точно такой же рисунок с китами и подводной Триумфальной аркой.

Тадж-Махал в 2131 году

Как видите, кое-где автор даёт точный год, когда якобы было сделано фото. Разумеется, это сделано ради эффектности. Но наши потомки проверят.

Чикаго в 2323 году

Эйфелева башня, год неизвестен

Мы уже публиковали подобные антиутопические работы других авторов. Посмотрите, например, на то, как будут выглядеть плюс-минус те же знаменитые места, если человек вдруг исчезнет с планеты.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Еврокомиссия даст заднюю по сокращению потребления газа после бунта ряда стран
Еврокомиссия даст заднюю по сокращению потребления газа после бунта
Трое военнослужащих Росгвардии Ангарска погибли во время спецоперации на Украине
Трое военнослужащих Росгвардии Ангарска погибли во время спецоперации
Лера Кудрявцева снова заболела коронавирусом: как проходил отдых телеведущей в Болгарии
Лера Кудрявцева снова заболела коронавирусом: как проходил отдых
Чем и как почистить чайник от накипи: 5 простых и эффективных способов
Чем и как почистить чайник от накипи: 5 простых и эффективных способов
В России предложили создать список товаров первой необходимости для детей
В России предложили создать список товаров первой необходимости для
Показали консольный геймплей RimWorld, игра на Xbox выйдет 29 июля
Показали консольный геймплей RimWorld, игра на Xbox выйдет 29 июля
Лучшие шутки и мемы из Сети - 25.07.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 25.07.2022 (15 фото)
Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней для уборки картошки в августе и сентябре 2022 года
Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней для уборки
Прилепин рассказал о судьбе Филиппа Киркорова
Прилепин рассказал о судьбе Филиппа Киркорова
Внучка Ельцина прилетела в Москву ради матча жениха Федора Смолова
Внучка Ельцина прилетела в Москву ради матча жениха Федора Смолова
Константин Ивлев с молодой женой сбежал из России без дочери
Константин Ивлев с молодой женой сбежал из России без дочери
Ольга Орлова раскрыла простой секрет похудения
Ольга Орлова раскрыла простой секрет похудения

Топ на сегодня

Безумные истории с женских форумов (15 фото)
Безумные истории с женских форумов (15 фото)
Роскомнадзор разблокировал сайт Tor
Роскомнадзор разблокировал сайт Tor
Marvel анонсировала две новые части «Мстителей»
Marvel анонсировала две новые части «Мстителей»
Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая. Многие на моем месте сгорели бы»
Жена 1-го супруга Бородиной: «Бывшая мужа – известная телеведущая.
Известных отели, которые удивляют своим внешним видом (13 фото)
Известных отели, которые удивляют своим внешним видом (13 фото)

Еще по теме

Сюрреалистичные рисунки Ги Биллю (ФОТО)
Самый точный аналитик назвал главные риски для мировой экономики
Баскетболист "Реала" Фабьен Козюр признан MVP 25-го тура Евролиги
На знаменитой римской площади представили картину длиной более 130 метров