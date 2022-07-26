Французский художник показывает последствия экологических проблем на примере знаменитых строений

Если продолжать игнорировать проблемы, связанные с экологией, то не далее чем в следующем веке может произойти вот это. Французский художник и иллюстратор Фабьен Барро совершенно не щадил знаменитые достопримечательности в своих работах из серии «Новости из будущего», зарывая Колизей в пески и отправляя Триумфальную арку на морское дно. Будущее в его представлении — штука мрачная и апокалиптическая.

Автор подчёркивает, что эти изображения не являются точным научно-обоснованным прогнозом — это всё же художественное произведение. Однако оно имеет под собой официальные опасения учёных о повышении уровня моря, опустынивании и так далее.

Проблем в мире много, но климатические часто остаются вне внимания общественности, а ведь вот как могут выглядеть города уже через сто-двести лет, если пустить всё на самотёк.

Колизей в 2219 году

Статуя Свободы в 2119 году

Фабьен Барро считает, что подобные изображения способны оказать влияния на умы людей, привлечь их внимание к экологическому кризису и помочь им осознать последствия бездействия. Образы действительно мощные и неутешительные.

Нью-Йоркский небоскрёб в 2476 году

Триумфальная арка

Этот конкретный арт Фабьен Барро посвятил французскому художнику Рональду Кэту (1943-2016), у которого есть точно такой же рисунок с китами и подводной Триумфальной аркой.

Тадж-Махал в 2131 году

Как видите, кое-где автор даёт точный год, когда якобы было сделано фото. Разумеется, это сделано ради эффектности. Но наши потомки проверят.

Чикаго в 2323 году

Эйфелева башня, год неизвестен

Мы уже публиковали подобные антиутопические работы других авторов. Посмотрите, например, на то, как будут выглядеть плюс-минус те же знаменитые места, если человек вдруг исчезнет с планеты.