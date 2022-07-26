Горину удивляют новости с Поляны, она подаёт на развод
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Горину удивляют новости с Поляны, она подаёт на развод

Горину удивляют новости с Поляны, она подаёт на развод
Горина узнала о своём муже очень нелицеприятные подробности. Подаст ли она после этого на развод? Екатерина Горина на какое-то время вернулась на Дом-2 и переговорила с ведущими проекта тет-а-тет. В итоге она была в шоке от информации, которую узнала о своем супруге Артуре Николайчуке.

Она и раньше думала о разводе, но в итоге её желание лишь укрепилось. Также фанатам в своём микроблоге она рассказала, что очень много рыдала на Дом-2. Более того, на Лобном девушка окончательно приняла решение, что после отпуска будет искать себе нового молодого человека.

Остаток отпуска Екатерина Горина приняла решение провести в Санкт-Петербурге. Она рассчитывает найти там силы для предстоящего развода. При этом Катя приняла решение оставить фамилию своего мужа, так как девичья ей не очень нравится.

Своё поведение девушка окончательно объяснит в предстоящих эфирах. Судя по всему, аргументов в пользу развода у неё достаточно много. К слову, на свадьбу Евгения Ромашова с Анастасией Бигриной она также не попала. Интересно, через сколько эта парочка подаст на развод?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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