Горину удивляют новости с Поляны, она подаёт на развод

Вадим Карасев

Екатерина Горина на какое-то время вернулась на Дом-2 и переговорила с ведущими проекта тет-а-тет. В итоге она была в шоке от информации, которую узнала о своем супруге Артуре Николайчуке.Она и раньше думала о разводе, но в итоге её желание лишь укрепилось. Также фанатам в своём микроблоге она рассказала, что очень много рыдала на Дом-2. Более того, на Лобном девушка окончательно приняла решение, что после отпуска будет искать себе нового молодого человека.Остаток отпуска Екатерина Горина приняла решение провести в Санкт-Петербурге. Она рассчитывает найти там силы для предстоящего развода. При этом Катя приняла решение оставить фамилию своего мужа, так как девичья ей не очень нравится.Своё поведение девушка окончательно объяснит в предстоящих эфирах. Судя по всему, аргументов в пользу развода у неё достаточно много. К слову, на свадьбу Евгения Ромашова с Анастасией Бигриной она также не попала. Интересно, через сколько эта парочка подаст на развод?