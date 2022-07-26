Готовим правильный шашлык: как выбрать вкусное мясо в магазине

Летом всегда хочется приготовить вкусный и ароматный шашлык, особенно во время поездок на дачу или за город. Тем более что мясо, приготовленное на костре, намного вкуснее того, что готовилось дома на сковородке. Но позволить такое блюдо могут не все, потому что оно достаточно дорогое и требует определенного времени для маринования и приготовления. Поэтому многие люди предпочитают покупать уже готовый вариант. Далее мы расскажем, как выбрать вкусный шашлык в магазине.

Необходимо обращать внимание на фабричные изделия

Конечно, тот шашлык, который упаковали на мясокомбинате, намного лучше того, что продается на развес в магазине. Там может использоваться испорченное мясо, у которого перебили запах с помощью специй и уксуса. Все должно быть четко написано на этикетке, которая крепится к упаковке продукта.

Перед покупкой следует изучить состав

В составе должно быть все натуральное, а именно: лук, мясо, соль, молотые специи и прочее. В нем не должны содержатся пирофосфаты, а также фиксаторы и усилители вкуса, красители, загустители и подобные вредные вещества.





Необходимо обращать внимание на куски мяса

Куски не должны быть слишком крупными. Если они будут большими, то мясо внутри не приготовится, а сверху подгорит. Их можно порезать на более мелкие, но это дополнительная морока.

Мяса должно быть больше, чем всего остального

В хорошем шашлыке не должно быть большого количества жира. Он придает вес продукту. Но во время приготовления он совсем не используется, его просто отрезают и выбрасывают в мусорное ведро. Также в продукте не должно содержаться много лука, потому что он тоже придает вес. Так самого мяса получается меньше, чем указано на этикетке.

Срок годности – немаловажная часть при покупке шашлыка

Если во время покупки шашлыка вы заметили, что его срок годности подходит к концу, это означает, что он хранился неправильно, и холодильник не обеспечивал его достаточной температурой. Мясо будет не сразу готовиться, а через некоторое количество времени, поэтому может окончательно испортиться.