Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона сериала «Дылды»

Популярный сериал «Дылды» снова выйдет в эфир на телеканале СТС. На этот раз герои будут заниматься пляжным волейболом.

Звездой проекта снова станет Павел Деревянко, который играет амбициозного и грубого тренера Михаила Ковалева. Он не может справиться с предательством своей родной команды и начинает топить горе в бутылке. На одном из сеансов у психотерапевта (его играет Максим Лагашкин) он обещает встать на путь исправления и заняться женской командой по пляжному волейболу. Вот только есть одна проблема — заниматься восстановлением карьеры сексисту мешает второй тренер команды — феминистка Лера (Анастасия Стежко).

Стежко, в отличие от своей героини, осталась в восторге от работы с Деревнянко. «Меня иногда спрашивают: как возникает химия с незнакомым человеком в кадре? Ведь мы с Пашей ранее не работали вместе. Но когда на съемках я смотрела ему в глаза, то думала о том, какие они глубокие и прекрасные, и ощущала теплоту и доверие», — заявила Анастасия.

Большая часть съемок прошла в прошлом году. Команда работала в Центре пляжных видов спорта «Жара» и в Центре развития детского спорта «Зенит». В проекте произошел забавный момент — актеры переместились в Анапу, чтобы снять лето и игры на спортивной базе Volleygrad, но курорт встретил всех холодным ветром и тучами. Пришлось отправляться на Кипр.

«Для октября в Анапе была какая-то аномальная погода. Но особенно тяжело было девчонкам, которые играли в пляжный волейбол в легкой форме. Мне в этом смысле было проще: на мне был непродуваемый костюм с поролоном», — отшучивается Павел Деревянко.

В сериале появится и актриса Полина Ауг — она приходила на пробы еще во втором сезоне. Теперь же стала полноценной частью команды. «Я сразу рассказала о своей особенности: что я левша, поэтому могут возникнуть некоторые трудности. Спортивные навыки у меня присутствовали, я занималась другими видами спорта. Но волейболом впервые, так что осваивала новые грани себя», — рассказывала актриса.

Премьера новых серий пройдет на канале СТС 8 августа.