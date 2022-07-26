Группе «Руки Вверх» запретили въезд в Эстонию

Вадим Карасев

Российской группе «Руки Вверх» запретили въезд в Эстонию на пять лет

Министерство иностранных дел Эстонии ввело пятилетний запрет на въезд в страну для российской поп-группы «Руки Вверх». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что действия России на Украине совершенно неприемлемы и являются угрозой безопасности Эстонии и Европы. Он добавил, что запрет на въезд участников группы в страну является правильным решением.

«Решение МВД об отказе на пять лет во въезде в Эстонию членам группы "Руки Вверх" является единственно правильным», — заявил Рейнсалу, подчеркнув, что Эстония непоколебимо поддерживает Украину.

Ранее Эстония запретила въезд в страну российским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной. Решение было связано с тем, что исполнители поддерживают спецоперацию России на Украине.