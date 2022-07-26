Губернатор Игорь Кобзев обсудил строительство эндокринологического центра в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с руководством регионального министерства здравоохранения строительство областного эндокринологического центра на территории Городской клинической больницы №6. Сейчас там находятся отделение офтальмологии, терапевтическое отделение, реабилитации при заболеваниях центральной нервной системы, реабилитации после коронавирусной инфекции, сообщают в пресс-службе правительства региона. Сообщение с просьбой о поддержке строительства центра направили в федеральное Министерство здравоохранения.