Губернатор Игорь Кобзев обсудил строительство эндокринологического центра в Иркутске
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Губернатор Игорь Кобзев обсудил строительство эндокринологического центра в Иркутске

Губернатор Игорь Кобзев обсудил строительство эндокринологического центра в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с руководством регионального министерства здравоохранения строительство областного эндокринологического центра на территории Городской клинической больницы №6. Сейчас там находятся отделение офтальмологии, терапевтическое отделение, реабилитации при заболеваниях центральной нервной системы, реабилитации после коронавирусной инфекции, сообщают в пресс-службе правительства региона. Сообщение с просьбой о поддержке строительства центра направили в федеральное Министерство здравоохранения.

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По материалам: irk

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