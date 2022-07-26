Гутенев: Человек должен платить налоги в стране, гражданином которой он является
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Гутенев: Человек должен платить налоги в стране, гражданином которой он является

Гутенев: Человек должен платить налоги в стране, гражданином которой он является

Человек должен платить налоги в той стране, чьим гражданином он официально является: это касается доходов и на акционерный капитал, и на роялти, и доходов, полученных от интеллектуальной собственности. Об этом «Парламентской газете» заявил председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, комментируя новую инициативу Минфина.

Ведомство предлагает закрепить на законодательном уровне, чтобы сотрудники российских компаний, работающие за рубежом, платили налоги в родной стране.

Гутенев предлагает проработать этот законопроект «в нюансах, чтобы не пострадали российские граждане». Парламентарий привел в пример Америку.

«Что касается налогов, то нам нужно опереться на зарубежный опыт и Америка в этом вопросе крайне внимательно относится к тому, какие налоги и в каких юрисдикциях платят их граждане. Порой самые жесткие наказания в США возникают не из-за преступлений, связанные с человеком  и его имуществом, а, в том случае, если человек не платит налоги или платит их не в полной мере», — подчеркнул Гутенев.

Ранее глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил «Парламентской газете», что инициатива Минфина позволит сохранить тысячам россиян свой налоговый статус.

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По материалам: pnp.ru

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