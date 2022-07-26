Игорь Кобзев поручил разработать техзадание для нового блока скорой в областной больнице

Строительство нового отделения скорой медицинской помощи обсудили сегодня в Иркутской областной клинической больнице. Совещание провел губернатор Игорь Кобзев. Глава региона дал поручение разработать и утвердить медико-техническое задание на строительство блока скорой с приемным, реанимационным отделениями, хирургическим блоком, сообщает пресс-служба правительства региона.

По поручению Игоря Кобзева, минздрав Иркутской области проработает возможность, чтобы строительство или монтаж нового блока включили в соответствующие нацпроекты, а оснащение медицинским оборудованием — в региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области».

Иркутскую областную клиническую больницу проектировали и ввели в эксплуатацию в 80-х годах 20 века. Сегодня здание частично не соответствует современным требованиям оказания медицинской помощи. В приемном отделении имеются два смотровых кабинета (мужской и женский).

Осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов, отметил, что также перед минздравом и областной больницей стоит задача - разработать план по созданию проектно-сметной документации и проведению капитальных ремонтов структурных подразделений ИОКБ.