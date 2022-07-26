Игорь Кобзев поручил разработать техзадание для нового блока скорой в областной больнице
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Игорь Кобзев поручил разработать техзадание для нового блока скорой в областной больнице

Игорь Кобзев поручил разработать техзадание для нового блока скорой в областной больнице

Игорь Кобзев поручил разработать техзадание для нового блока скорой в областной больнице

Строительство нового отделения скорой медицинской помощи обсудили сегодня в Иркутской областной клинической больнице. Совещание провел губернатор Игорь Кобзев. Глава региона дал поручение разработать и утвердить медико-техническое задание на строительство блока скорой с приемным, реанимационным отделениями, хирургическим блоком, сообщает пресс-служба правительства региона.

По поручению Игоря Кобзева, минздрав Иркутской области проработает возможность, чтобы строительство или монтаж нового блока включили в соответствующие нацпроекты, а оснащение медицинским оборудованием — в региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области».

Иркутскую областную клиническую больницу проектировали и ввели в эксплуатацию в 80-х годах 20 века. Сегодня здание частично не соответствует современным требованиям оказания медицинской помощи. В приемном отделении имеются два смотровых кабинета (мужской и женский).

Осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов, отметил, что также перед минздравом и областной больницей стоит задача - разработать план по созданию проектно-сметной документации и проведению капитальных ремонтов структурных подразделений ИОКБ.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

«Руки Вверх» отреагировали на запрет въезда в Эстонию
«Руки Вверх» отреагировали на запрет въезда в Эстонию
Arcane Research: осенью USDC превзойдет по капитализации USDT
Arcane Research: осенью USDC превзойдет по капитализации USDT
Игорь Кобзев поручил разработать техзадание для нового блока скорой в областной больнице
Игорь Кобзев поручил разработать техзадание для нового блока скорой в
Малафеевы демонстрируют страсть, а Бородина похвасталась сравнением с турецкой звездой. Соцсети звезд
Малафеевы демонстрируют страсть, а Бородина похвасталась сравнением с
Эксперты обсудили предвыборную конкуренцию в новых условиях
Эксперты обсудили предвыборную конкуренцию в новых условиях
Дмитрий Певцов рассказал о своем отношении к Киркорову: в чем причина конфликта
Дмитрий Певцов рассказал о своем отношении к Киркорову: в чем причина
Во ФСИН допустили замену мебели из IKEA товарами из российских колоний
Во ФСИН допустили замену мебели из IKEA товарами из российских колоний
В Пентагоне забеспокоились из-за возможного инцидента с участием Китая
В Пентагоне забеспокоились из-за возможного инцидента с участием Китая
Off-duty: Кэти Перри на прогулке с дочерью Дейзи в Беверли-Хиллз
Off-duty: Кэти Перри на прогулке с дочерью Дейзи в Беверли-Хиллз
Трейдер рассказал о перспективах цены биткоина после провала отметки $21 000
Трейдер рассказал о перспективах цены биткоина после провала отметки
В будущем мировой экономики усомнились
В будущем мировой экономики усомнились
Татьяна Тарасова заявила, что европейцы и американцы боятся проиграть нашим спортсменам
Татьяна Тарасова заявила, что европейцы и американцы боятся проиграть

Топ на сегодня

День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться Новый год
День обнуления: по календарю майя 26 июля 2022 года должен начаться
Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона сериала «Дылды»
Грубиян Деревянко, чудаковатый Лагашкин: первые кадры нового сезона
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Россия откроет свои консульства в четырех городах
Стало известно о продвижении к Славянску силами артиллерии группировки «О»
Стало известно о продвижении к Славянску силами артиллерии
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)
Сила генетики на примере знаменитостей (17 фото)

Еще по теме

В Усолье-Сибирcком к 2023 году отремонтируют детскую городскую больницу
В Иркутской области Игорь Кобзев вступил в должность губернатора
Губернатор Игорь Кобзев обсудил строительство эндокринологического центра в Иркутске
В Иркутской области открылись три детских сада