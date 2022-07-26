Инна Чурикова падает из-за новообразований в головном мозге, считают врачи

Как пишут СМИ, причина частых падений актрисы Инны Чуриковой обусловлена множественными кистами в голове. «Медики выдвинули предположение, что причина частых падений 78-летней актрисы Инны Чуриковой — во множественных кистах головного мозга. Специалисты склонны предполагать, что в последние годы звезда «Ленкома» часто падала чуть ли не на ровном месте. Отсюда и появившиеся новообразования. Известно, что близорукость актрисы в последние годы прогрессирует. К примеру, три года назад знаменитость попадала в больницу с переломами после падения со сцены во время спектакля в театре «Русская песня», сообщает Telegram-канал Mash.В одно и то же время некоторые СМИ сообщали, что актриса находится в реанимации, другие утверждали, что самочувствие Чуриковой улучшилось, её выписали домой. Как бы то ни было, Инна Михайловна по-прежнему находится в больнице. Её перевели в отдельную палату. «Сегодня я разговаривал с главврачом больницы. Он мне сказал, что Инна Михайловна чувствует себя замечательно, - сообщил kp.ru директор театра «Ленком» Марк Варшавер. - Нет у нее перелома. Да, были травмы раньше: Инна Михайловна то неудачно упала в театре, то в самолёте. А сейчас – нет. Но сказываются другие проблемы, за 78 лет разные болячки могли накопиться. Но вы бы видели, в какой она прекрасной форме, какая стройная. Какая походка у Инны Михайловны».