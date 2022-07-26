Инвестбанк Moelis & Co займется консультациями в блокчейн-индустрии

Основанный миллиардером Кеном Моэлисом инвестиционный банк Moelis & Co запустил подразделение с фокусом на глобальных сделках с участием криптовалютных стартапов. Об этом пишет Bloomberg.

Его главой стал соучредитель и руководитель медиаинвестиционного банкинга нью-йоркского учреждения Джон Момтази. Должность старшего советника получил партнер венчурной фирмы CryptoOracle Лу Кернер.

В Moelis & Co делают ставку на то, что компании продолжат расти и заключать более крупные сделки. По мнению Момтази, так было в период после краха доткомов.

«Нам нравится тайминг. Любая прорывная технология обладает волатильностью. Размер M&A-сделок будет сильно коррелировать с расширением рыночной капитализации», — объяснил он.

В настоящее время Moelis & Co представляет интересы Voyager Digital в процессе банкротства. Юристы компании отвергли недавнее предложение FTX, адресованное клиентам криптоброкера. Ранее инвестбанк работал с Ripple Labs и CipherTrace.

Компания инвестировала в индустрию через фонды Blockchain Capital, Blockchain Coinvestors и Pantera Capital, а сам Моэлис участвовал в раунде финансирования Paxos. По словам Момтази, в будущем не исключены прямые вложения средств.

Напомним, в июле венчурная фирма Lightspeed Venture Partners сформировала команду Lightspeed Faction с ориентацией на криптоиндустрию.

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