Иосиф Пригожин заступился за Филиппа Киркорова
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Иосиф Пригожин заступился за Филиппа Киркорова

Иосиф Пригожин заступился за Филиппа Киркорова
Продюсер Иосиф Пригожин возмущен словами Дмитрия Певцова. По мнению, продюсера, актер повел себя нагло и некорректно. Иосиф Пригожин встал на защиту Филиппа Киркорова, который попал под горячую руку Дмитрия Певцова. Продюсер попросил актера перестать поливать певца грязью. «Сейчас делать настолько агрессивные заявления в адрес своих коллег категорически неприемлемо. Если сейчас начать, как говорится, «бомбить» по каждому поводу, то докопаться можно до всех и ко всем можно подобрать некоего рода претензии. Сегодня нужно быть осторожнее в отношении подобных высказываний, потому что сейчас мы должны быть едины», — считает 53-летний Иосиф Игоревич.
Также музыкальный деятель отметил, что не стоит сравнивать творчество Филиппа Бедросовича с тем, что поет группа «Ленинград». «В своих действиях он гораздо больший пацан, чем эти... Всегда держит слово и Родину не предавал», — добавил Пригожин NEWS.ru. Несколько дней назад Певцов подписал петицию об отмене концертов Киркорова в Крыму. «Я поставил свою подпись вместе с сотнями людей, подписались в храме Александра Невского в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде», — возмущался 59-летний актер в личном блоге. Если же Пригожин недоволен словами Дмитрия Анатольевича, то Ольга Будина полностью поддержала инициативу артиста. Сам же 55-летний Филипп Бедросович выпады коллег не комментирует — он дает концерты в Ялте и Феодосии.
# Шоу-бизнес Пригожин Иосиф
По материалам: z-aya

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