Ирина Хакамада назвала инфантильных людей неудачниками
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Ирина Хакамада назвала инфантильных людей неудачниками

Ирина Хакамада назвала инфантильных людей неудачниками
Политик и бизнесвумен Ирина Хакамада высказалась об отношениях к родителям. Известный экс-политик, писательница и коуч Ирина Хакамада в своем микроблоге часто отвечает на вопросы, касающиеся психологии. На этот раз Ирина Хакамада объяснила, правильно ли поступают те люди, которые, став взрослыми, обвиняют в своих неудачах родителей, неправильно их воспитавших.
Ирина Хакамада дала понять, что подобные подход не имеет ничего со взрослостью и желанием самому нести ответственность за себя. «Это перенос ответственности за свою жизнь на родителей. Самый легкий способ оправдать свои ошибки — это инфантильность. Родителям надо быть благодарным за то, что вы случайно появились на свет, и они вас вырастили, не дали умереть с голоду в детстве или в юности. А дальше сами. Нужно любить ребенка в себе и действовать. А быть инфантилом — перекладывать всю жизнь все свои проблемы и ответственность за то, что не получается, на родителей. Инфантил — это лузер», — высказалась Ирина Муцуовна.
# Шоу-бизнес Хакамада Ирина
По материалам: z-aya

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