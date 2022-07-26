Исследователи составили список актёров с самой невнятной речью, из-за которых зрители включают субтитры

Образовательная онлайн-платформа Preply провела исследование среди американцев, выяснив как много из них смотрит англоязычные фильмы и сериалы с субтитрами. Как оказалось, это делают 50% из опрошенных 1200 зрителей. Главными причинами включения субтитров на своём же языке являются перекрывающие речь актёров звуки (музыка, спецэффекты и т.д.), а также акценты самих исполнителей.

На основе полученных данных исследователи составили список знаменитостей с самой неразборчивой речью, воспринимать на слух которых опрошенным зрителям сложнее всего. Давайте посмотрим на актёров и актрис, из-за которых зрителям приходится включать субтитры, даже несмотря на то, что все они говорят на английском языке.

15 место: Лиам Ниссон

20th Century Fox

Британский актёр.

14 место: Идрис Эльба

NBC

Британский актёр.

13 место: Галь Гадот

20th Century Studios

Израильская актриса.

12 место: Брэд Питт

Sony Pictures Releasing

Американец, представитель южного штата Оклахома. Акцент жителей южных штатов также сложно воспринимаем на слух большим количеством американцев.

11 место: Сальма Хайек

Universal Pictures

Мексикано-американская актриса.

10 место: Джеймс Макэвой

Universal Pictures

В исследовании перечислили, какие акценты английского наиболее сложны для восприятия американцами:

2% — южноамериканский акцент;4% — австралийский акцент;10% — южноафриканский акцент;17% — ирландский акцент;17% — британский акцент;50% — шотландский акцент.

Кстати, Джеймс Макэвой как раз шотландец.

9 место: Майкл Кейн

Warner Bros.

Британский актёр.

8 место: Бенедикт Камбербэтч

BBC

Британский актёр.

7 место: Оззи Осборн

Kevin Winter/Getty Images

Внезапный британский музыкант! По всей видимости, все его интервью американцы также смотрят с субтитрами.

6 место: Джеки Чан

Star Magic

Гонконгский актёр.

5 место: Джонни Депп

Buena Vista Pictures Distribution

В отличие от почти всех в этом списке, Депп — американец. И даже не из южных штатов.

4 место: Шон Коннери

20th Century Studios

Британский актёр.

3 место: Арнольд Шварценеггер

TriStar Pictures

Несмотря на то, что Шварценеггер был губернатором американского штата, все знают (и слышат), что он родом из Австрии.

2 место: София Вергара

Open Road Films

Колумбийско-американская актриса.

1 место: Том Харди

StudioCanal

Харди — британец, и о его речи давно ходят легенды. Его эксперименты с интонациями и акцентами делают его персонажей сложными для восприятия американской публикой. К тому же герои Харди часто вынуждены носить маски как в «Дюнкерке» или в «Тёмном рыцаре: Возрождение легенды».

Помимо списка знаменитостей, исследователи выявили и самые трудные для восприятия на слух сериалы. Вот первая пятёрка:

«Острые козырьки»«Девчонки из Дерри»«Игра престолов»«Чужестранка»«Аббатство Даунтон».

Все данные, полученные в ходе исследования, вы можете увидеть здесь.