Исследователи составили список актёров с самой невнятной речью, из-за которых зрители включают субтитры
Образовательная онлайн-платформа Preply провела исследование среди американцев, выяснив как много из них смотрит англоязычные фильмы и сериалы с субтитрами. Как оказалось, это делают 50% из опрошенных 1200 зрителей. Главными причинами включения субтитров на своём же языке являются перекрывающие речь актёров звуки (музыка, спецэффекты и т.д.), а также акценты самих исполнителей.
На основе полученных данных исследователи составили список знаменитостей с самой неразборчивой речью, воспринимать на слух которых опрошенным зрителям сложнее всего. Давайте посмотрим на актёров и актрис, из-за которых зрителям приходится включать субтитры, даже несмотря на то, что все они говорят на английском языке.
15 место: Лиам Ниссон
Британский актёр.
14 место: Идрис Эльба
Британский актёр.
13 место: Галь Гадот
Израильская актриса.
12 место: Брэд Питт
Американец, представитель южного штата Оклахома. Акцент жителей южных штатов также сложно воспринимаем на слух большим количеством американцев.
11 место: Сальма Хайек
Мексикано-американская актриса.
10 место: Джеймс Макэвой
В исследовании перечислили, какие акценты английского наиболее сложны для восприятия американцами:
2% — южноамериканский акцент;
4% — австралийский акцент;
10% — южноафриканский акцент;
17% — ирландский акцент;
17% — британский акцент;
50% — шотландский акцент.
Кстати, Джеймс Макэвой как раз шотландец.
9 место: Майкл Кейн
Британский актёр.
8 место: Бенедикт Камбербэтч
Британский актёр.
7 место: Оззи Осборн
Внезапный британский музыкант! По всей видимости, все его интервью американцы также смотрят с субтитрами.
6 место: Джеки Чан
Гонконгский актёр.
5 место: Джонни Депп
В отличие от почти всех в этом списке, Депп — американец. И даже не из южных штатов.
4 место: Шон Коннери
Британский актёр.
3 место: Арнольд Шварценеггер
Несмотря на то, что Шварценеггер был губернатором американского штата, все знают (и слышат), что он родом из Австрии.
2 место: София Вергара
Колумбийско-американская актриса.
1 место: Том Харди
Харди — британец, и о его речи давно ходят легенды. Его эксперименты с интонациями и акцентами делают его персонажей сложными для восприятия американской публикой. К тому же герои Харди часто вынуждены носить маски как в «Дюнкерке» или в «Тёмном рыцаре: Возрождение легенды».
Помимо списка знаменитостей, исследователи выявили и самые трудные для восприятия на слух сериалы. Вот первая пятёрка:
«Острые козырьки»
«Девчонки из Дерри»
«Игра престолов»
«Чужестранка»
«Аббатство Даунтон».
Все данные, полученные в ходе исследования, вы можете увидеть здесь.